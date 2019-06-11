偶像「突走來擁入懷」暖舉曝光！　雷光夏驚呆：我是害羞的人

記者盧薇淩／台北報導

創作歌手雷光夏將於9月15日在台北國際會議中心舉辦「昨天晚上我遇見你」演唱會，日前先獲邀主持《坂本龍一：終章》映後座談會，與心目中偶像大師坂本龍一相見歡，她自認害羞，所以事先在家手繪了大師彈鋼琴的小卡片，坂本大師一看到就對著經紀人老婆說：「卡哇伊～」然後下一句就對著雷光夏「自白」：「我也是害羞的人啊！」

▲雷光夏與偶像坂本龍一相見歡 。（圖／翻攝網路、聲音紡織）

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雷光夏因高中時看了日本新浪潮導演大島渚的電影《俘虜》，而對男主角之一的坂本龍一為該片所做的配樂心儀不已，進而立志走上創作這條路。她手繪了大師彈鋼琴的小卡片，用英文寫著：「在80年代的電影院裡，第一次聽到你的音樂，就立志當了作曲的人，你的音樂和美麗人格的特質，會迴盪在我們心中。」

臨上場在台邊stand by時，坂本龍一用手在雷光夏背上拍了一把，俏皮的行為讓雷光夏瞬間融化，緊張都煙消雲散。不止於此，座談告一段落，當主持人光夏要做結尾時，坂本龍一居然走過來無預警、親切地擁她入懷，她形容當時的自己：「完全驚呆！」當時還用拿麥克風的手擋在她和大師的中間，事後回想好後悔，直說：「我應該學《俘虜》電影中，大衛鮑伊給他輕輕一吻才對！」

坂本龍一表示很喜歡台灣、喜歡台灣電影，希望以後可以常來台灣，說不定也可以來台灣住一陣子，還特別提到之後和林強會有更多的合作，雷光夏跟林強是好友，也為了節目效果，不禁脫口而出說：「我可以參加嗎？」坂本龍一笑著回：「I’ll call you！」雷光夏回想起少女時代因為他開始做音樂的一切，如今見到了偶像，她還是想說：「我還是要做音樂！果然因偶像而立志進步的事都是真的！」雷光夏「昨天晚上我遇見你」演唱會，將於9/15（日）晚上6點舉行。