親弟離世2個月！孟耿如「自責懷疑過他」崩潰：真的很愛你

記者許皓婷／綜合報導

孟耿如親弟弟3月輕生離世，和弟弟感情要好的的她強忍悲痛，和父母親一起處理後事，更敬業地完成原本排定的舞台劇。事隔2個多月，她11日在IG吐露心聲，並自責沒有好好了解憂鬱症，甚至懷疑過弟弟，才會讓對方走到這一步。

孟耿如11日在IG轉發憂鬱症相關知識，她表示：「因為弟弟，我們在事後花了很多時間研究憂鬱症，對！是事後。」她無奈地透露以前總覺得，應該沒有嚴重到這種程度，直到弟弟離開，「這次我們全家深深的被上了一課」，並希望大家看到文章後可以多了解，去幫助到需要幫助的人。

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▲孟耿如自責。（圖／翻攝自Instagram／孟耿如）



而孟耿如也坦言弟弟走了之後，自己非常自責，「自責曾經懷疑過他，我非常自責以為對他的開導就是對他的幫助，非常自責以為做的夠了。」導致沒有去深入了解憂鬱症，她透露現在的自己已經嘗試努力放下，但她也希望藉由自身經歷，讓需要的人更正視這個症狀。

【孟耿如IG全文】

因為弟弟！我們在事後花了很多時間研究憂鬱症，

對！是事後，以前總覺得，應該沒有嚴重到這種程度吧，

直到這次我們全家深深的被上了一課。

還以為憂鬱症只是單純的心情不好而已嗎？

希望大家看到這篇文章可以多了解，幫助到需要幫助的人。

雖然我沒有得過憂鬱症，

但從我弟身上的理解，你不需要跟他說什麼大道理的話，

只要陪伴他，就陪伴他就好。

我非常想念我弟，我非常自責，自責自己曾經懷疑過他，

我非常自責自己以為對他的開導就是對他的幫助，

非常自責以為自己做的夠了。

而沒有去深入了解憂鬱症是什麼？

請對身邊有憂鬱症的朋友有耐心，一起陪他們走過。

現在的我努力放下，一直在慢慢的改變自己自責的想法，

如果跟我們一樣的家庭，你們也有跟我們一樣的心情，

不要責怪自己，而是想辦法讓需要的人更正視這個症狀。

共勉之。

孟耿德我真的很愛你，我不知道還能再為你做些什麼，

但我希望可以一起幫助更多社會上需要關心的你們。

#希望大家可以分享出去讓更多人知道

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