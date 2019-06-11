ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

親弟離世2個月！孟耿如「自責懷疑過他」崩潰：真的很愛你

記者許皓婷／綜合報導

孟耿如親弟弟3月輕生離世，和弟弟感情要好的的她強忍悲痛，和父母親一起處理後事，更敬業地完成原本排定的舞台劇。事隔2個多月，她11日在IG吐露心聲，並自責沒有好好了解憂鬱症，甚至懷疑過弟弟，才會讓對方走到這一步。

孟耿如11日在IG轉發憂鬱症相關知識，她表示：「因為弟弟，我們在事後花了很多時間研究憂鬱症，對！是事後。」她無奈地透露以前總覺得，應該沒有嚴重到這種程度，直到弟弟離開，「這次我們全家深深的被上了一課」，並希望大家看到文章後可以多了解，去幫助到需要幫助的人。

▲孟耿如。（圖／翻攝自Instagram／孟耿如）

請繼續往下閱讀...

▲孟耿如自責。（圖／翻攝自Instagram／孟耿如）

而孟耿如也坦言弟弟走了之後，自己非常自責，「自責曾經懷疑過他，我非常自責以為對他的開導就是對他的幫助，非常自責以為做的夠了。」導致沒有去深入了解憂鬱症，她透露現在的自己已經嘗試努力放下，但她也希望藉由自身經歷，讓需要的人更正視這個症狀。

【孟耿如IG全文】

因為弟弟！我們在事後花了很多時間研究憂鬱症，
對！是事後，以前總覺得，應該沒有嚴重到這種程度吧，
直到這次我們全家深深的被上了一課。
還以為憂鬱症只是單純的心情不好而已嗎？
希望大家看到這篇文章可以多了解，幫助到需要幫助的人。
雖然我沒有得過憂鬱症，
但從我弟身上的理解，你不需要跟他說什麼大道理的話，
只要陪伴他，就陪伴他就好。
我非常想念我弟，我非常自責，自責自己曾經懷疑過他，
我非常自責自己以為對他的開導就是對他的幫助，
非常自責以為自己做的夠了。
而沒有去深入了解憂鬱症是什麼？
請對身邊有憂鬱症的朋友有耐心，一起陪他們走過。
現在的我努力放下，一直在慢慢的改變自己自責的想法，
如果跟我們一樣的家庭，你們也有跟我們一樣的心情，
不要責怪自己，而是想辦法讓需要的人更正視這個症狀。
共勉之。
孟耿德我真的很愛你，我不知道還能再為你做些什麼，
但我希望可以一起幫助更多社會上需要關心的你們。
#希望大家可以分享出去讓更多人知道

● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995；生命線協談專線：1995

李易4歲兒「8秒倒車入庫」！　網看傻：停得比我還好

推薦閱讀

《黑澀會》米奇「討厭勇兔」氣玉兔不相挺鬧僵！錄到一半不爽走人

《黑澀會》米奇「討厭勇兔」氣玉兔不相挺鬧僵！錄到一半不爽走人

雪碧砸100萬「全身9處都動刀」　整形前「塌鼻真面目」曝光！

雪碧砸100萬「全身9處都動刀」　整形前「塌鼻真面目」曝光！

Dalton被問媽胖還瘦…脫口「這句話」　徐若瑄一聽崩潰了！

Dalton被問媽胖還瘦…脫口「這句話」　徐若瑄一聽崩潰了！

馬如龍病逝！周曉涵曝「2特殊緣分」不捨：一路好走

馬如龍病逝！周曉涵曝「2特殊緣分」不捨：一路好走

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

陳芳語根本超有料！穿這樣喝酒「半球全看光」網瘋了：誰頂得住

郭書瑤偷拍妹「E級半球」反被看光！網狂盯左下角：掉出來了

郭書瑤偷拍妹「E級半球」反被看光！網狂盯左下角：掉出來了

張藝興健身被拍！一看「腰間溢出兩坨」網傻了：肚子都贅肉

張藝興健身被拍！一看「腰間溢出兩坨」網傻了：肚子都贅肉

星爵「浪漫婚紗照」首曝光！加州秘辦奢華婚禮：最美好的一天❤

星爵「浪漫婚紗照」首曝光！加州秘辦奢華婚禮：最美好的一天❤

《玩很大》愛紗被安慰「走出離婚陰影」臉僵掉　聽到路嘉怡「這句話」哭了！

《玩很大》愛紗被安慰「走出離婚陰影」臉僵掉　聽到路嘉怡「這句話」哭了！

楊洋爆「戀情曝光秒分手」　緋聞女友沉寂1月發聲了：沒心沒肺

楊洋爆「戀情曝光秒分手」　緋聞女友沉寂1月發聲了：沒心沒肺

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

補教名師呂捷昏迷送醫！　以為是感冒「突抽搐痙攣」發病危通知

楊晨熙答應求婚才6個月！　大飛被爆「和她閨蜜有曖昧」…友證實：只差沒說出口

馬如龍對兒嚴厲：壓力來要扛！　黃士庭還原「只有沛小嵐能探視」真實情況

曾之喬被騙匯百萬元！　遇周湯豪「有收到錢嗎？」才驚覺遭詐

宮崎駿認了：龍貓是可怕的生物！　面試新人爆內幕…女孩當場傻眼

賀一航生前最後錄影「安迪也來了」　化妝師親睹衝上前…阿娥淚崩

Eason忍N年控他出外景霸凌！　吳宗憲「開示1觀念」：難怪你追不過KID

周曉涵西裝「裡面都沒穿」！　鎖骨到肚臍「正面中空」媽媽看到傻眼

孫鵬深夜聚餐喝爛醉！　「一路勾肩狄鶯」扶持畫面超溫馨

應采兒爆懷二胎了！　「挺凸肚現身孕媽聚會」網求性別曝光：給Jasper妹妹

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

孟耿如

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 賀一航過世...曾治豪遭酸「爸死了還工作」　他無奈曝背後原因
  2. 親弟離世2個月！孟耿如「自責懷疑過他」崩潰：真的很愛你
  3. 17歲金Samuel「被迫參加比特幣交易」　母怒揭公司4惡狀…帶兒回美國！
  4. 張藝興健身被拍！一看「腰間溢出兩坨」網傻了：肚子都贅肉
  5. 馬如龍「霸氣微笑」遺照曝光　兒女準備滷肉：他最愛吃的
  6. 丁國琳懷孕8個月…才發現「豪門男友連劈5女」！　小三設局羞辱「親密照傳出」
  7. 曾莞婷首次男裝「帥出新高度」　粉絲：我好像戀愛了！
  8. 楊洋爆「戀情曝光秒分手」　緋聞女友沉寂1月發聲了：沒心沒肺
  9. 沛小嵐放閃喊馬如龍「肝肝」　林美照淚止不住：太恩愛了
  10. 瑞莎老公吵架嚇哭2歲女兒　夫妻「KISS抱抱」秒和好

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366