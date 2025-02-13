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鐘鉉離世7年多　KEY「懷疑過人生的意義」：SHINee永遠是五個人

記者張筱涵／綜合報導

韓團SHINee成員Key（金起範）在最新一集《劉QUIZ ON THE BLOCK》中，談及已故成員鐘鉉，坦言那段時間曾陷入迷失，後續團隊決定一起承擔，進而強調「SHINee永遠是五個人」，言語間流露出無盡的思念。

▲▼KEY。（圖／翻攝自韓網）

▲KEY和媽媽一起上《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（圖／翻攝自韓網）

Key於2月12日播出的《劉QUIZ ON THE BLOCK》，和母親金善熙一同登場。其中談及2017年鐘鉉的離世，Key直言當時心情跌入谷底，「那時候真的很動搖，甚至懷疑人生的意義，還想過是不是該放棄一切。」

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當時SHINee成員們為了攜手度過這段艱難時期，決定在東京巨蛋舉辦演唱會，Key進而說道：「我們覺得如果沒有一個共同悼念他的場合，真的會太辛苦，所以希望透過這場演唱會送別哥哥短暫卻璀璨的青春。」

Key也提到，每當鐘鉉的生日或忌日來臨，總是格外思念這位摯友，「錄製新歌時，我常常會想，如果他能參與，應該會做得很好吧。」此外，他也透露，自己經常在夢中見到鐘鉉，「他沒有對我說什麼，就只是靜靜地坐在那裡，像是在開演唱會會議時一樣，這讓我覺得，他一直都在，我們SHINee，永遠都是五個人。」

鐘鉉於2017年12月18日離世，得年27歲。他的驟然離去令粉絲與成員深感惋惜，而SHINee的成員們至今仍將鐘鉉視為團隊的一部分，持續緬懷這位才華洋溢的夥伴。

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