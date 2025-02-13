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阿Sa爆復合前任「百億太子爺」！分手1年8個月…他棄港姐新歡回頭

記者陳芊秀／綜合報導

香港女星阿Sa（蔡卓妍）近日傳出與前男友復合！她與「百億麻雀館太子爺」石恆聰交往6年，2023年6月宣布分手，外傳原因是男方花心，並指2022港姐季軍梁超怡疑似介入成分手導火線，然而最新消息透露，百億太子爺對阿Sa念念不忘，甚至展開積極追求，兩人舊情復燃。

▲▼阿Sa爆復合舊愛。（圖／翻攝自IG）

▲阿Sa爆復合舊愛。（圖／翻攝自IG）

據港媒《香港01》報導，石恆聰與自梁超怡交往半年便分手，並且於去年3月起。在蔡卓妍巡演的空檔期間展開猛烈追求，死纏爛打地表達復合誠意，終於在幾個月後成功贏回芳心。兩人復合後，蔡卓妍刻意保持低調，只與石恆聰共同出席好友聚會，讓外界誤以為他們僅是普通朋友，因此消息曝光後，不少人感到驚訝不已。此外，有知情人士透露，蔡卓妍為了避免戀情再度成為焦點，甚至不讓石恆聰陪同參與巡演，亦未讓他以男友身份在工作場合出現，雙方相處模式與過去有所不同。

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蔡卓妍與石恆聰復合後相當低調，去年（2024）11月以形象大使身份出席馬場活動，當時石恆聰正好陪友人到場，兩人在後台意外巧遇，她大方打招呼，一度引發外界揣測。而她的態度顯得耐人尋味，令外界對於這段感情更加好奇。

事實上，蔡卓妍在宣傳賀歲片《祥賭必贏》時，被問及感情狀態，當時她以「有點複雜」回應，似乎間接承認戀情。如今正值電影謝票期，她行程滿檔，情人節當日並未安排工作，外界猜測石恆聰將會精心準備浪漫驚喜，進一步證實兩人感情回溫的傳聞。這段昔日戀情究竟能否走向穩定發展，仍有待時間驗證。

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