BL劇尺度超大…2男星拍床戲「內褲形狀變了」　認了起生理反應！

記者黃庠棻／台北報導

BL劇《獨佔接班人》今（12）日舉辦開播記者會，主演毛祁生、張家陞、徐瑋澤、朴靖恆、孫麥傑、紀欣伶、鄭吏佑皆到場出席。主CP毛祁生、張家陞分享兩人為戲去禮儀公司上大體按摩課的過程。

▲《獨佔接班人》舉辦開播記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

張家陞在上大體按摩課前，有事先上網查詢禁忌，到了上課當天身穿全黑衣服，並且準備紅包裝葉子放口袋，他還貼心地幫夥伴毛祁生準備了另一份；而毛祁生按摩手法學到精髓，讓張家陞舒服到睡著，他也透露親自到禮儀公司學習撫按的過程，從頭到尾都抱持著敬畏的心情。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《獨佔接班人》舉辦開播記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

不僅如此，毛祁生、張家陞在戲裡也有不少親密戲，談起拍攝過程兩位大男孩絲毫不害秀，尤其毛祁生透露拍完一場床戲時，到鏡頭前觀看拍攝成果，發現張家陞緊身的內褲「形狀不太一樣」，於是便低頭看了自己的內褲，發現自己也是一樣的情況，兩人都起了生理反應，笑說「都是很開心的狀態」。

▲毛祁生（左）、張家陞拍床戲起生理反應。（圖／記者屠惠剛攝）

此外，毛祁生還分享了另一場親密戲，透露片中尺度頗大，除了沒曝光重點部位，其他全都露，他透露有一場戲自己的大拇指差點伸進去張家陞內褲，下一步就要將對方的內褲脫掉，幸好張家陞的反應夠快，緊急撥開他的手，兩人化學反應讓導演都折服；張家陞則坦言自己在拍攝床戲的時候，曾有情不自禁發出呻吟聲的經歷，令全場笑成一片。

▲毛祁生（金髮）、張家陞拍床戲起生理反應。（圖／記者屠惠剛攝）