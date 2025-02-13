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小孟老師／2月13日星座運勢　射手財運心想事成

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座
牡羊座金牛座雙子座
巨蟹座獅子座處女座
天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座

工作：支持來自四方

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感情：戀愛心跳不已

財運：儲蓄理財致富

幸運色：咖啡色

貴人：處女

小人：巨蟹

雙子座

工作：執行力大提升

感情：浪漫無聲滋長

財運：專注積累財富

幸運色：亮紅色

貴人：射手

小人：魔羯

天秤座

工作：主動權牢掌握

感情：情感與日俱增

財運：資本運營高效

幸運色：藍色

貴人：雙魚

小人：金牛

【土象星座】

摩羯座

工作：技能運用自如

感情：深情對望無聲

財運：深入了解市場

幸運色：橙色

貴人：天秤

小人：雙魚

金牛座

工作：機遇穩穩把握

感情：溫情戀愛空氣

財運：市場洞察敏銳

幸運色：紅色

貴人：牡羊

小人：處女

處女座

工作：專業度獲重視

感情：戀情微妙起舞

財運：節省支出創富

幸運色：金色

貴人：天蠍

小人：射手

【水象星座】

雙魚座

工作：團隊合作完美

感情：愛意逐漸升溫

財運：專業建議增益

幸運色：淡藍色

貴人：獅子

小人：水瓶

天蠍座

工作：表現遠超預期

感情：愛情如夢幻境

財運：財技運用靈活

幸運色：亮紅色

貴人：雙子

小人：天秤

巨蟹座

工作：難關快速突破

感情：甜蜜對話響起

財運：策略布局增值

幸運色：粉紅色

貴人：金牛

小人：天蠍

【火象星座】

獅子座

工作：創新帶來變化

感情：愛意融合無形

財運：理性規劃致勝

幸運色：玫瑰色

貴人：巨蟹

小人：牡羊

射手座

工作：團隊支持充足

感情：幸福暖意圍繞

財運：目標實現倍增

幸運色：紅色

貴人：魔羯

小人：獅子

牡羊座

工作：學習效果顯著

感情：真愛愈發清晰

財運：多方經營致富

幸運色：大紅色

貴人：水瓶

小人：雙子

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