潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了

記者蔡琛儀／綜合報導

潘瑋柏2020年與小13歲的大陸空姐宣云結婚，婚後生活相當低調，對於家庭生活相當保護，過去曾多次被外界質疑小倆口其實已經有了孩子，但夫妻倆始終未正式回應。今（12日）元宵節宣云在社群平台首度分享與女兒的親密互動，潘瑋柏也留言好幾顆愛心，終於讓女兒曝光。

▲潘瑋柏和老婆宣云結婚。（圖／翻攝IG／lunaay__）

宣云曬出的照片可見她與女兒在餐廳共度佳節，母女倆身穿紅色系服飾，氛圍喜氣洋洋。她在貼文中寫：「和小可愛的新年，從新年吃到元宵節，好開心，祝大家事事圓滿、好事連連、幸福久久。」畫面中，母女依偎在窗前，女兒手裡拿著燈籠，而另一張照片則是宣云溫柔和女兒玩親親，流露滿滿母愛，雖然未直接寫明是女兒，但親密互動早已透露母女關係。

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▲▼潘瑋柏老婆首度公布與女兒的照片。（圖／翻攝IG／lunaay__）

潘瑋柏與宣云婚後一直極為低調，2023年就曾被媒體拍到疑似帶著孩子現身機場，去年還被狗仔拍到帶女兒在迪士尼玩耍，狗仔更表示潘瑋柏女兒已經4歲。這次宣云罕見在公開平台分享母女合照，讓粉絲都驚喜不已，也有不少人對於他已經有這麼大的女兒表示相當震驚，「都這麼大啦」、「斷網了，潘瑋柏有孩子啦？」、「真的有女兒啊」？