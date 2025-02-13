ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

記者孟育民／台北報導

「大S」徐熙媛因流感併發肺炎，在日本旅遊期間猝逝，享年48歲。S媽（黃春梅）沈默9天後先是悲痛寫下「把悲傷留給自己」、「越關心我越痛苦」，12日再度對外發聲：「心破了一個洞要如何補上？？？」短短一句話，喪女之痛難以言喻。S媽事隔一日凌晨突現身喊話，「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」疑似將開戰汪家人，捍衛自家人權益，掀起底下留言一片加油聲。

▲▼S媽發聲 。（圖／翻攝自臉書）

▲S媽堅強發聲 。（圖／翻攝自臉書）

大S的離世，最難過的無疑是家人，不僅要處理女兒後事，還要面對外界各種惡意傳言，不少人都擔憂S家情況。S媽10日晚間首次更新近況，發文《把悲傷留給自己》，透露自己無故愛上這首歌，感覺像是早就為她寫好的，雖然並未多言什麼，但字裡行間透露無限傷感。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼S媽發聲 。（圖／翻攝自臉書）

▲S媽痛失愛女，心中哀痛令外界擔憂 。（圖／翻攝自臉書）

S媽13日凌晨再度發聲喊話：「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」疑似將開戰汪家人，大批網友替她加油打氣，她則回應：「山東的、南京的、北京的、四川的、廣東的￼通通集合，我是福建的漳州，我們一起為大S討回正義。」

▲張蘭、汪小菲斷絕關係三部曲。（圖／翻攝自微博）

▲張蘭、汪小菲的行為掀起外界討論。（圖／翻攝自微博）

事實上，汪小菲在11日已經和老婆回到北京，獨留2個年幼的家人在台灣，也並未參與大S樹葬，外界紛紛炮轟「深情戲碼演完了」。而他此次來台鬧出不少風波，不僅淋雨漫步被拍，媽媽張蘭乾兒子的抖音帳號「我是夏小建」甚至發布影片謊稱包機及相關費用由汪小菲負責，不但徹底惹怒正在治喪的徐家人，惡意的炒作更慘遭抖音無限期禁封。然而汪小菲營造深情形象崩盤，原本打算將事業版圖跨足台北，開新的餐廳，最後商場以「現階段不適合進行進駐的合作」為由婉拒合作。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

《甄嬛傳》余答應自爆「無照酒駕還肇逃」　慶幸「監視器壞了」網憂劇被下架

推薦閱讀

快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了

潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

BL劇尺度超大…2男星拍床戲「內褲形狀變了」　認了起生理反應！

BL劇尺度超大…2男星拍床戲「內褲形狀變了」　認了起生理反應！

S媽痛失大S「心破了一個洞」！心理師吐恐遇1情況　最擔憂小S：會很多自責

S媽痛失大S「心破了一個洞」！心理師吐恐遇1情況　最擔憂小S：會很多自責

孫生穩交G奶女神拒婚挨酸　女友霸氣護愛：他是真的愛我

孫生穩交G奶女神拒婚挨酸　女友霸氣護愛：他是真的愛我

杉菜媽王月曝「大S忌日背後涵義」　悲嘆：更肯定妳羽化成天使

杉菜媽王月曝「大S忌日背後涵義」　悲嘆：更肯定妳羽化成天使

張文綺身體出狀況「緊急掛病號」！　虛弱喊：該來的還是要來

張文綺身體出狀況「緊急掛病號」！　虛弱喊：該來的還是要來

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了

大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

BL劇尺度超大…2男星拍床戲「內褲形狀變了」　認了起生理反應！

S媽痛失大S「心破了一個洞」！心理師吐恐遇1情況　最擔憂小S：會很多自責

孫生穩交G奶女神拒婚挨酸　女友霸氣護愛：他是真的愛我

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

大S, 小S, 過世, 徐熙媛, S媽, 汪小菲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 張文綺身體出狀況「緊急掛病號」！　虛弱喊：該來的還是要來
  2. 蔡逸帆元宵嗑湯圓「吃出一顆大石頭」　曝超扯實物：以為內餡沒煮開
  3. 學霸男歌手痛訴「射龍門慘劇」　百元撞到萬元：真的不能貪
  4. 柯震東痛失愛犬「謝謝這3511天」　曬合照嘆：或許就跟芙莉蓮一樣
  5. 杉菜媽王月曝「大S忌日背後涵義」　悲嘆：更肯定妳羽化成天使
  6. 潘瑋柏不藏了！　小13歲空姐嫩妻「首曝女兒照片」網全嚇傻：這麼大了
  7. 《玉骨遙》男星「砸車被逮」！　耍賴對話全曝光…車主：絕不和解
  8. 快訊／出道將滿19年…KAT-TUN宣布3月底解散！ 龜梨和也確定出走
  9. 大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S
  10. 趙正平勸架反遭控打人！ 　驚動警方到場「公開錄影畫面還清白」

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366