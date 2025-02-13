快訊／S媽深夜不忍發聲「我要上戰場」！　疑開戰汪家人：為大S討回正義

記者孟育民／台北報導

「大S」徐熙媛因流感併發肺炎，在日本旅遊期間猝逝，享年48歲。S媽（黃春梅）沈默9天後先是悲痛寫下「把悲傷留給自己」、「越關心我越痛苦」，12日再度對外發聲：「心破了一個洞要如何補上？？？」短短一句話，喪女之痛難以言喻。S媽事隔一日凌晨突現身喊話，「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」疑似將開戰汪家人，捍衛自家人權益，掀起底下留言一片加油聲。

▲S媽堅強發聲 。（圖／翻攝自臉書）

大S的離世，最難過的無疑是家人，不僅要處理女兒後事，還要面對外界各種惡意傳言，不少人都擔憂S家情況。S媽10日晚間首次更新近況，發文《把悲傷留給自己》，透露自己無故愛上這首歌，感覺像是早就為她寫好的，雖然並未多言什麼，但字裡行間透露無限傷感。

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▲S媽痛失愛女，心中哀痛令外界擔憂 。（圖／翻攝自臉書）

S媽13日凌晨再度發聲喊話：「不信正義換不回，我要上戰場、給我加油吧！」疑似將開戰汪家人，大批網友替她加油打氣，她則回應：「山東的、南京的、北京的、四川的、廣東的￼通通集合，我是福建的漳州，我們一起為大S討回正義。」

▲張蘭、汪小菲的行為掀起外界討論。（圖／翻攝自微博）



事實上，汪小菲在11日已經和老婆回到北京，獨留2個年幼的家人在台灣，也並未參與大S樹葬，外界紛紛炮轟「深情戲碼演完了」。而他此次來台鬧出不少風波，不僅淋雨漫步被拍，媽媽張蘭乾兒子的抖音帳號「我是夏小建」甚至發布影片謊稱包機及相關費用由汪小菲負責，不但徹底惹怒正在治喪的徐家人，惡意的炒作更慘遭抖音無限期禁封。然而汪小菲營造深情形象崩盤，原本打算將事業版圖跨足台北，開新的餐廳，最後商場以「現階段不適合進行進駐的合作」為由婉拒合作。