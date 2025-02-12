許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

記者黃庠棻／台北報導

許瑋甯、邱澤因合作《當男人戀愛時》結緣，2021年底無預警宣布結婚以來，雙方仍各自忙碌於演藝事業，鮮少同框放閃。日前，許瑋甯好友林心如生日，夫妻倆難得一起現身祝賀，引起大批網友熱議。近日，許瑋甯出席影視平台春酒，老公也一起陪著她出席。

▲林心如與許瑋甯、邱澤夫婦。（圖／翻攝自林心如臉書）

許瑋甯昨（12）日出席影視平台春酒，穿著低調的黑色上衣、頭戴黑色棒球帽也遮掩不住她巨星的氣息，她在春酒上宣布與抓馬文化一起創立「時間軸製作所」，目前職位掛的是董事，未來預計簽一些藝術家，笑說「如果有一些新銳藝術家歡迎介紹給我」。

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▲許瑋甯參加春酒，宣布創立新公司。（圖／讀者提供）

不僅如此，許瑋甯跨足幕後，不過「時間軸製作所」並不會經營自己的作品，只不過目前公司還在草創階段，直呼「名片都還沒印」，對於這次合作她並沒有透露太多，僅低調表示「時間點很巧合」。

▲許瑋甯參加春酒，宣布創立新公司。（圖／記者周宸亘攝）

此外，許瑋甯參加春酒，老公邱澤也被發現低調陪伴在旁，她表示老公並沒有出資「時間軸製作所」，會一起來純粹是自己告知對方有春酒要參加，詢問了老公要不要一起出席，於是就有了夫妻愛相隨的畫面，她害羞說道「他是以眷屬身份陪我來的」。

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