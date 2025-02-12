河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

記者蔡琛儀／台北報導

繼AV女神小宵虎南、新有菜、山手梨愛接連宣布引退，人氣AV女神河北彩伽也自曝動了想婚念頭，讓不少老司機們紛紛崩潰，就怕這股頂級女優退役潮停不下來。不過近日成人片商S1預告，擁有H級傲人身材的「怪物級新人」南沢海香（南澤海香） 在2月正式出道，有望成為新一代的AV女神。

▲20歲新人AV女優南沢海香。（圖／AVOneLove提供）

20歲的南沢海昨（11日）發行首部出道作品，來自長野縣的她現在還是大學生，因為長年在游泳社團訓練，身材線條相當健美，加上燦爛的笑容和可愛酒窩，陽光氣息連片商都為之驚豔，封她為「十年難得一見」的寶藏新人，社群更是不到1個月就吸引上萬人追蹤。

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她除了擁有驚人的H罩杯，腰圍卻僅有22吋，加上優雅的肌肉線條，讓片商不停預告「這是『脫了才知道有多厲害』的最高峰」。她的背景也被起底，從小學到高中期間代表學校參加游泳比賽，並在縣大賽中闖進前8名，雖然她沒有走上運動選手之路，卻因為熱衷性愛和得天獨厚的身材條件，毅然投身AV界。

▲▼南沢海香擁有H罩杯和緊緻健美的好身材。（圖／AVOneLove提供）

日本成人影片專家一劍浣春秋也認證，南沢海香雖然上圍驚人，身材卻完全不「油」，完全得力於她多年來運動的成果，不少台灣粉絲也喊話，希望有主辦單位邀請她來台灣舉辦見面會或拍照會，期待可以近距離和這位「十年一遇」的怪物新人互動。