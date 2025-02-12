ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害

記者蔡琛儀／台北報導

繼AV女神小宵虎南、新有菜、山手梨愛接連宣布引退，人氣AV女神河北彩伽也自曝動了想婚念頭，讓不少老司機們紛紛崩潰，就怕這股頂級女優退役潮停不下來。不過近日成人片商S1預告，擁有H級傲人身材的「怪物級新人」南沢海香（南澤海香） 在2月正式出道，有望成為新一代的AV女神。

▲▼20歲新人AV女優南沢海。（圖／AVOneLove提供）

▲20歲新人AV女優南沢海香。（圖／AVOneLove提供）

20歲的南沢海昨（11日）發行首部出道作品，來自長野縣的她現在還是大學生，因為長年在游泳社團訓練，身材線條相當健美，加上燦爛的笑容和可愛酒窩，陽光氣息連片商都為之驚豔，封她為「十年難得一見」的寶藏新人，社群更是不到1個月就吸引上萬人追蹤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她除了擁有驚人的H罩杯，腰圍卻僅有22吋，加上優雅的肌肉線條，讓片商不停預告「這是『脫了才知道有多厲害』的最高峰」。她的背景也被起底，從小學到高中期間代表學校參加游泳比賽，並在縣大賽中闖進前8名，雖然她沒有走上運動選手之路，卻因為熱衷性愛和得天獨厚的身材條件，毅然投身AV界。

▲▼20歲新人AV女優南沢海。（圖／AVOneLove提供）

▲▼南沢海香擁有H罩杯和緊緻健美的好身材。（圖／AVOneLove提供）

▲▼20歲新人AV女優南沢海。（圖／AVOneLove提供）

▲▼20歲新人AV女優南沢海。（圖／AVOneLove提供）

日本成人影片專家一劍浣春秋也認證，南沢海香雖然上圍驚人，身材卻完全不「油」，完全得力於她多年來運動的成果，不少台灣粉絲也喊話，希望有主辦單位邀請她來台灣舉辦見面會或拍照會，期待可以近距離和這位「十年一遇」的怪物新人互動。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

紅髮艾德印度街頭表演當地警察突拔麥！被觀眾噓翻 #Ed Sheeran

推薦閱讀

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

大S登上紐約時報廣場！「只播1分鐘」費用超驚人　粉淚：她被默默愛著

大S登上紐約時報廣場！「只播1分鐘」費用超驚人　粉淚：她被默默愛著

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可聲請停止親權到成年

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可聲請停止親權到成年

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

8歲女童慘遭老師殺害！IVE送花圈弔唁　父悲痛：員瑛是女兒的夢想

8歲女童慘遭老師殺害！IVE送花圈弔唁　父悲痛：員瑛是女兒的夢想

S媽獨力養活大S三姊妹！護女甩酗酒夫霸氣離家　喪女潰堤喊：心破了洞

S媽獨力養活大S三姊妹！護女甩酗酒夫霸氣離家　喪女潰堤喊：心破了洞

S媽痛失大S「心破了一個洞」！心理師吐恐遇1情況　最擔憂小S：會很多自責

S媽痛失大S「心破了一個洞」！心理師吐恐遇1情況　最擔憂小S：會很多自責

毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

毛弟模特女友曝光！　揪胡釋安雙對約會「避嫌技巧超純熟」

明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

明道把握返台3週陪妻小逛街　「付錢、拎戰利品」全搶第一

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

許瑋甯驚喜宣布新身份…害羞放閃！　邱澤低調「寵妻護花」愛相隨

大S登上紐約時報廣場！「只播1分鐘」費用超驚人　粉淚：她被默默愛著

大S樹葬！中國導演怒嗆小S「憑什麼安排後事」　數度槓上賈永婕

汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

獨家／大S身後事難解關鍵人在S媽　可聲請停止親權到成年

王子5副業總營業額已破億！　聯名「一年賣破2000萬」成台灣之光

8歲女童慘遭老師殺害！IVE送花圈弔唁　父悲痛：員瑛是女兒的夢想

S媽獨力養活大S三姊妹！護女甩酗酒夫霸氣離家　喪女潰堤喊：心破了洞

S媽痛失大S「心破了一個洞」！心理師吐恐遇1情況　最擔憂小S：會很多自責

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

南沢海香

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 大S逢九猝逝「專家曝命盤格局」　鬆口：比較擔心小S
  2. 趙正平勸架反遭控打人！ 　驚動警方到場「公開錄影畫面還清白」
  3. 河北彩伽接班人是她！　20歲H級甜妹「超喜歡愛愛」：脫了才知多厲害
  4. 購物專家志銘東森廣場台北車站直播　徐小可爆帶17人遊泰找不到小孩
  5. 2024年度十大專輯出爐！　林宥嘉、蔡健雅都入選
  6. 孫生穩交G奶女神拒婚挨酸　女友霸氣護愛：他是真的愛我
  7. NewJeans Hanni簽證爭議又反轉！　知情人「她遭洩個資」曝進展
  8. 《甄嬛傳》女星自爆無照酒駕改口「夢到的」　律師曝：虛構仍違法
  9. 陳文茜罹癌又爆心肌炎認：超出我控制！　「治療副作用曝光」
  10. 汪小菲悄帶老婆回北京「友人證實了」！　未等大S樹葬、2家人獨留台灣

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

一起來「蕉」流正能量

一起來「蕉」流正能量

「文里補習班」開課啦！用美味的甜點驅散負能量！營養低負擔，快樂不罪惡！

2025房市揭密！聰明買房指南

2025房市揭密！聰明買房指南

買房最關心的房價走向如何？中古、預售怎選最划算？購屋關鍵攻略一次掌握！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366