兒子已8歲…金鐘女星堅持「不跟導演男友結婚」　維持開放式關係

記者黃庠棻／台北報導

勇奪第57屆金鐘獎迷你劇集（電視電影）類最佳女主角、最佳女配角等3項大獎，GagaOOLala旗艦原創台劇《第一次遇見花香的那刻》第2季回歸，今（12）日舉辦上架記者會，主演林辰唏、程予希、李易、袁漠遙皆一同出席。

▲《第一次遇見花香的那刻第2季》舉辦上架記者會。（圖／記者湯興漢攝）

林辰唏2022年憑藉《第一次遇見花香的那刻》獲得第57屆金鐘獎「迷你劇集／電視電影女主角獎」，第二季的劇情中他與戲裡老公李易離婚，而戲外的她跟導演林立書育有8歲兒子，只不過雙方堅持不婚，直言「我們不會結婚，也不會登記」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲林辰唏（左）、程予希出席《第一次遇見花香的那刻第2季》上架記者會。（圖／記者湯興漢攝）

對此，林辰唏近一步解釋自己跟伴侶林立書的「開放式關係」，說道「結婚對我們來說沒必要，關係不會因為沒有結婚而改變」，坦言一直以來雙方對待感情的態度都是保持開放，如果有其他人愛上男友，她會很興奮地希望對方能夠與她分享，笑說「他的條件很好，希望有人愛上他」。

▲林辰唏出席《第一次遇見花香的那刻第2季》上架記者會。（圖／記者湯興漢攝）

不僅如此，林辰唏認為自己跟林立書都是獨立的個體，雙方在共同養育兒子之前就知道彼此想要的是哪一種關係，因此不會有不安全感。近期，林辰唏除了伴侶林立書之外，還同時被2、3個人告白，不過都沒有任何發展，因為忙著顧小孩，依舊將兒子放在生活最重要的位置。

▲林辰唏的導演伴侶。（圖／資料照）

此外，《第一次遇見花香的那刻 第2季》由杰德影音GagaOOLala出品製作，並獲得文化部影視及流行音樂產業局、客家委員會、文化內容策進院的支持，全球最大LGBTQ+和BL影音平台GagaOOLala，秉持「FUN、FIERCE、FREE」品牌精神，今春再推出旗艦原創台劇《第一次遇見花香的那刻 第2季》，攜手金獎團隊把關故事品質與製作水準，斥資3000萬全面擴大製作規模與故事篇幅，將帶來超越第1季的雙倍集數，共計12集，即將於2月18日起於NETFLIX與GagaOOLala首播。