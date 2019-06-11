李昇基、朱智勛歐巴都要來！下半年還有18組韓星排隊攻台

文／KKBOX編輯室
2019年下半年韓星登台不間斷，和歐爸歐膩最親近的互動，就是這一次！限定組合 Wanna One 解散後，成員們依舊不得閒，接力來台和粉絲們同歡，除了各大勢偶像團體，就連殿堂級嘻哈組合「EPIK HIGH」、音源強盜「臉紅的思春期」也陸續宣布開唱。現在就跟著韓語小編的整理做筆記，掌握 K-POP 歌手、演員的專場資訊吧。親估們～～荷包、心臟請務必撐住！
6/15、6/16 MAMAMOO
「信聽媽木」MAMAMOO即將於 6 月 15 日、16 日在新莊體育館帶來海外首場【2019 MAMAMOO〈4season f/w〉CONCERT IN TAIWAN】演唱會。今年 3 月透過迷你九輯《White Wind》為「四季四色」企劃完美收尾。這次演唱會上 MAMAMOO 將帶來精心準備新歌舞台，MOO MOO 們千萬不要錯過！
演出日期：
06/15（六）18:00
06/16（日）16:00
演出地點：新莊體育館
購票方式：ibon網站及全台7-11 ibon機台
6/22 孝琳
演出日期：06/22（六） 18:00
演出地點：ATT SHOWBOX大直館
購票方式：ibon網站及全台7-11 ibon機台
6/22、6/23 SUPER JUNIOR-D&E(東海＆銀赫）
「台灣老婆，等我們。」四月剛結束首爾演唱會的 SUPER JUNIOR-D&E(東海＆銀赫）透過影片親口宣布，6 月 22、23 日將在新莊體育館舉行【SUPER JUNIOR-D&E CONCERT [THE D&E] in TAIPEI】演唱會，與粉絲們同歡。最新主打歌〈DANGER〉在強烈的節奏下，以俐落的舞步展現兩人的舞台爆發力，新歌也將在演唱會上完美呈現，相信老婆們已經迫不及待和老公的相會。
演出日期：
06 / 22 (六) 19:00
06 / 23 (日) 15:00
演出地點：新莊體育館
售票日期：05 / 19 (日) 上午11:00
購票方式：拓元售票系統
6/23裵珍映
限定男團 Wanna One 出身的裵珍映，4 月起將由首爾起跑，舉辦亞洲巡迴粉絲見面會，並於 6 月 23 日來台會粉絲。今年上半年裵珍映將集中在個人活動，下半年則會加入所屬經紀公司C9娛樂的第一個男子團體「C9BOYZ」，展開團體活動。
演出日期：06/23（日） 19:00
演出地點：Legacy Max
售票日期：06/09（日） 上午11:00
購票方式：KKTIX及全台全家便利商店
6/29 THE BOYZ
2017年底強勢出道的新生代大型男團 THE BOYZ ，以首爾為起點，啟動首次亞洲巡迴演唱會《THE CASTLE》。並於 6 月 29 日移師台北。因為這是 THE BOYZ 首場在台的專場演出，團員們都非常興奮的加倍努力練習，希望能帶給粉絲們精彩難忘的表演，台灣 THE B 千萬別錯過和歐爸們近距離互動的機會。
演出日期：06/29 (六) 16:00
演出地點：TICC 台北國際會議中心
購票方式：KKTIX
6/29 EPIK HIGH
韓國嘻哈代表團體EPIK HIGH，睽違4年將再次登台！有「嘻哈詩人」之稱的他們，3月中帶著新專輯《sleepless in __________》回歸歌壇，主打歌〈Lovedrunk (feat. Crush)〉一推出立刻橫掃韓國各大音源榜冠軍並達成All-Kill紀錄，甚至在未打歌的情況下，奪得二連冠。EPIK HIGH 宣布6月29日在台北信義劇場 Legacy Max 演出，為嘻哈迷們帶來精彩的演出！
演出日期：06/29 (六) 19:00
演出地點：信義劇場 Legacy Max
購票方式：KKTIX
6/29 IZ*ONE
演出日期：06/29 (六） 18:00
演出地點：新莊體育館
購票方式：KKTIX
7/14 CLC
演出地點：ATT SHOWBOX 大直館8樓
售票日期：06/15 (日) 11:00
購票方式：ibon
7/18O3ohn
演出日期：07/18 (四） 20:00
演出地點：The Wall Live House
購票方式：KKTIX
7/19 臉紅的思春期
演出日期：07/19 (五) 20:00
演出地點：TICC台北國際會議中心
售票日期：06/09 (日) 12:00
購票方式：KKTIX 及全台全家便利商店Famiport
7/20 李昇基
演出日期：07/20 (六） 18:30
演出地點：TICC 台北國際會議中心
售票日期：06/05 (日) 12:00
購票方式：KKTIX
8/10 朴春
演出日期：08/10 (六)19:00
演出地點：天母體育館
購票方式：KKTIX
8/10 鄭世雲
選秀節目《PRODUCE 101》出身的鄭世雲，將於8月10日訪台，舉辦個人演唱會《ZERO》！今年三月發行第三張迷你專輯《PLUS MINUS ZERO(±0)》的鄭世雲，將自己原本的面貌定義為「0」，再將其他不同面貌設定為加與減。寵絲的他除了帶來令人沈醉的歌唱表演，這次也會透過全區擊掌福利，和每位到場粉絲近距離相見！演唱會門票將於6月16日中午12:00於KKTIX與全台全家便利商店啟售。
演出日期：08/10 (六)18:00
演出地點：ATT SHOWBOX大直館
售票日期：06/16 (日) 12:00
購票方式：KKTIX
8/10 AB6ix
由林煐岷、田雄、金東賢、朴佑鎭及李大輝組成的AB6IX。2019年5月22日以首張迷你專輯《B:COMPLETE》出道。集結限定組合 Wanna One 獲得粉絲喜愛的朴佑鎭及李大輝，以及在練習生選秀節目《Produce 101》中表現優異的成員們，讓 AB6IX 一出道便抓住大眾的視線，他們宣布7月13日起以首爾為首，展開首場亞洲粉絲見面會，台北場將於8月10日在國立體育大學體育館舉行。更多演出相關資訊，待官方陸續公佈！
演出日期：08/10 (六)
演出地點：國立體育大學體育館
購票方式：待公布
8/10,11 黑裙子
演出日期：08/10 (六） 16:00
演出地點：高雄 SPERO
台北場
演出日期：08/11 (日) 18:00
演出地點：台北 LEGACY
購票方式：ibon及 7-11 便利商店機台同步販售
8/27朱智勛
演出日期：08/24 (六)
演出地點：尚待公布
購票方式：尚待公布
8/31 GFRIEND
GFRIEND 亞洲巡迴演唱會將於5月起跑，並於8月31日將演唱會移師林口體育館，這次的演唱將設計延伸舞台，讓成員們更貼近觀眾們。演出前也設有 SOUND CHECK PARTY 的粉絲福利，和喜歡 GFRIEND的 BUDDY 們一起進行歡樂的夏日派對，更多演出資訊將陸續公佈。
演出日期：08/31 (六) 18:00
演出地點：林口體育館
售票日期：06/15 (六) 11:00
購票方式：拓元售票
9/14 NU'EST
演出日期：09/14
演出地點：新莊體育館
購票日期：
06/15 (六) 12PM-6PM Live Nation Taiwan會員預售
06/16 (日) 12PM 拓元售票系統開賣
購票方式：拓元售票
10/6 PENTAGON
演出日期：10/06
演出地點：TICC台北國際會議中心
購票方式：尚待公佈