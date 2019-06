李昇基、朱智勛歐巴都要來！下半年還有18組韓星排隊攻台

文/KKBOX編輯室

2019年下半年韓星登台不間斷,和歐爸歐膩最親近的互動,就是這一次!限定組合 Wanna One 解散後,成員們依舊不得閒,接力來台和粉絲們同歡,除了各大勢偶像團體,就連殿堂級嘻哈組合「EPIK HIGH」、音源強盜「臉紅的思春期」也陸續宣布開唱。現在就跟著韓語小編的整理做筆記,掌握 K-POP 歌手、演員的專場資訊吧。親估們~~荷包、心臟請務必撐住!

6/15、6/16 MAMAMOO

「信聽媽木」MAMAMOO即將於 6 月 15 日、16 日在新莊體育館帶來海外首場【2019 MAMAMOO〈4season f/w〉CONCERT IN TAIWAN】演唱會。今年 3 月透過迷你九輯《White Wind》為「四季四色」企劃完美收尾。這次演唱會上 MAMAMOO 將帶來精心準備新歌舞台,MOO MOO 們千萬不要錯過!

演出日期:

06/15(六)18:00

06/16(日)16:00

演出地點:新莊體育館

購票方式:ibon網站及全台7-11 ibon機台

6/22 孝琳

演出日期:06/22(六) 18:00

演出地點:ATT SHOWBOX大直館

購票方式:ibon網站及全台7-11 ibon機台

6/22、6/23 SUPER JUNIOR-D&E(東海&銀赫)

「台灣老婆,等我們。」四月剛結束首爾演唱會的 SUPER JUNIOR-D&E(東海&銀赫)透過影片親口宣布,6 月 22、23 日將在新莊體育館舉行【SUPER JUNIOR-D&E CONCERT [THE D&E] in TAIPEI】演唱會,與粉絲們同歡。最新主打歌〈DANGER〉在強烈的節奏下,以俐落的舞步展現兩人的舞台爆發力,新歌也將在演唱會上完美呈現,相信老婆們已經迫不及待和老公的相會。

演出日期:

06 / 22 (六) 19:00

06 / 23 (日) 15:00

演出地點:新莊體育館

售票日期:05 / 19 (日) 上午11:00

購票方式:拓元售票系統

6/23裵珍映



限定男團 Wanna One 出身的裵珍映,4 月起將由首爾起跑,舉辦亞洲巡迴粉絲見面會,並於 6 月 23 日來台會粉絲。今年上半年裵珍映將集中在個人活動,下半年則會加入所屬經紀公司C9娛樂的第一個男子團體「C9BOYZ」,展開團體活動。

演出日期:06/23(日) 19:00 演出地點:Legacy Max 售票日期:06/09(日) 上午11:00 購票方式:KKTIX及全台全家便利商店

6/29 THE BOYZ 圖片取自Three Angles Production facebook 2017年底強勢出道的新生代大型男團 THE BOYZ ,以首爾為起點,啟動首次亞洲巡迴演唱會《THE CASTLE》。並於 6 月 29 日移師台北。因為這是 THE BOYZ 首場在台的專場演出,團員們都非常興奮的加倍努力練習,希望能帶給粉絲們精彩難忘的表演,台灣 THE B 千萬別錯過和歐爸們近距離互動的機會。

演出日期:06/29 (六) 16:00 演出地點:TICC 台北國際會議中心 購票方式:KKTIX

6/29 EPIK HIGH 韓國嘻哈代表團體EPIK HIGH,睽違4年將再次登台!有「嘻哈詩人」之稱的他們,3月中帶著新專輯《sleepless in __________》回歸歌壇,主打歌〈Lovedrunk (feat. Crush)〉一推出立刻橫掃韓國各大音源榜冠軍並達成All-Kill紀錄,甚至在未打歌的情況下,奪得二連冠。EPIK HIGH 宣布6月29日在台北信義劇場 Legacy Max 演出,為嘻哈迷們帶來精彩的演出!

演出日期:06/29 (六) 19:00 演出地點:信義劇場 Legacy Max 購票方式:KKTIX

6/29 IZ*ONE

人氣超高的跨國限定女團 IZ*ONE 將於 6 月 29 日在新莊體育館舉行「IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] in TAIPEI」演唱會。首度來台開唱,12 位成員將用 12 種充滿活力的無限能量,和粉絲們互動,並帶來擊掌、簽名酷卡等福利,WIZ*ONE 們一起到現場感受IZ*ONE的魅力吧!

7/14 CLC

南韓Cube娛樂旗下的7人女團CLC近期發行數位單曲《ME美》,展現與以往十分反轉的嶄新面貌,歌曲獲好評,宣布即將在暑假7月14日再度來台,這次還是首次專場見面會,票價分3種不超過4000元台幣,還有全場擊掌、部份合照等福利,門票將於本周六6月15日中午11點整在ibon準時開賣。 。

演出日期:07/14 (日) 17:00