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李昇基、朱智勛歐巴都要來！下半年還有18組韓星排隊攻台

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KKBOX韓語小編的無私推薦，為喜歡 K-POP 的你提供最新韓樂資訊..

文／KKBOX編輯室

2019年下半年韓星登台不間斷，和歐爸歐膩最親近的互動，就是這一次！限定組合 Wanna One 解散後，成員們依舊不得閒，接力來台和粉絲們同歡，除了各大勢偶像團體，就連殿堂級嘻哈組合「EPIK HIGH」、音源強盜「臉紅的思春期」也陸續宣布開唱。現在就跟著韓語小編的整理做筆記，掌握 K-POP 歌手、演員的專場資訊吧。親估們～～荷包、心臟請務必撐住！

6/15、6/16 MAMAMOO

「信聽媽木」MAMAMOO即將於 6 月 15 日、16 日在新莊體育館帶來海外首場【2019 MAMAMOO〈4season f/w〉CONCERT IN TAIWAN】演唱會。今年 3 月透過迷你九輯《White Wind》為「四季四色」企劃完美收尾。這次演唱會上 MAMAMOO 將帶來精心準備新歌舞台，MOO MOO 們千萬不要錯過！

演出日期：

請繼續往下閱讀...

06/15（六）18:00

06/16（日）16:00

演出地點：新莊體育館

購票方式：ibon網站及全台7-11 ibon機台

6/22 孝琳

有「韓國碧昂絲」之稱的孝琳，將於 6 月 22 日舉辦「2019 HYOLYN 1st World Tour [TRUE] in Taipei」演唱會。孝琳擁有充滿爆發力的嗓音，曾為多部韓劇演唱 OST。日前推出音樂計畫「SET UP TIME」發行的數位單曲《To Do List (내일할래)》、《Dally (달리)》、《SEE SEA (바다보러갈래)》皆得到好成績。首次以個人身份來台，孝琳將獻上精彩的演出。購票特定票價者將有機會抽到和孝琳合照(十人一組)、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得等好康福利。

演出日期：06/22（六） 18:00

演出地點：ATT SHOWBOX大直館

購票方式：ibon網站及全台7-11 ibon機台

6/22、6/23 SUPER JUNIOR-D&E(東海＆銀赫）

「台灣老婆，等我們。」四月剛結束首爾演唱會的 SUPER JUNIOR-D&E(東海＆銀赫）透過影片親口宣布，6 月 22、23 日將在新莊體育館舉行【SUPER JUNIOR-D&E CONCERT [THE D&E] in TAIPEI】演唱會，與粉絲們同歡。最新主打歌〈DANGER〉在強烈的節奏下，以俐落的舞步展現兩人的舞台爆發力，新歌也將在演唱會上完美呈現，相信老婆們已經迫不及待和老公的相會。

演出日期：

06 / 22 (六) 19:00

06 / 23 (日) 15:00

演出地點：新莊體育館

售票日期：05 / 19 (日) 上午11:00

購票方式：拓元售票系統

6/23裵珍映


限定男團 Wanna One 出身的裵珍映，4 月起將由首爾起跑，舉辦亞洲巡迴粉絲見面會，並於 6 月 23 日來台會粉絲。今年上半年裵珍映將集中在個人活動，下半年則會加入所屬經紀公司C9娛樂的第一個男子團體「C9BOYZ」，展開團體活動。


演出日期：06/23（日） 19:00

演出地點：Legacy Max

售票日期：06/09（日） 上午11:00

購票方式：KKTIX及全台全家便利商店

6/29 THE BOYZ

圖片取自Three Angles Production facebook

2017年底強勢出道的新生代大型男團 THE BOYZ ，以首爾為起點，啟動首次亞洲巡迴演唱會《THE CASTLE》。並於 6 月 29 日移師台北。因為這是 THE BOYZ 首場在台的專場演出，團員們都非常興奮的加倍努力練習，希望能帶給粉絲們精彩難忘的表演，台灣 THE B 千萬別錯過和歐爸們近距離互動的機會。


演出日期：06/29 (六) 16:00

演出地點：TICC 台北國際會議中心

購票方式：KKTIX


6/29 EPIK HIGH

韓國嘻哈代表團體EPIK HIGH，睽違4年將再次登台！有「嘻哈詩人」之稱的他們，3月中帶著新專輯《sleepless in __________》回歸歌壇，主打歌〈Lovedrunk (feat. Crush)〉一推出立刻橫掃韓國各大音源榜冠軍並達成All-Kill紀錄，甚至在未打歌的情況下，奪得二連冠。EPIK HIGH 宣布629日在台北信義劇場 Legacy Max 演出，為嘻哈迷們帶來精彩的演出！


演出日期：06/29 (六) 19:00

演出地點：信義劇場 Legacy Max

購票方式：KKTIX


6/29 IZ*ONE

人氣超高的跨國限定女團 IZ*ONE 將於 6 月 29 日在新莊體育館舉行「IZ*ONE 1ST CONCERT [EYES ON ME] in TAIPEI」演唱會。首度來台開唱，12 位成員將用 12 種充滿活力的無限能量，和粉絲們互動，並帶來擊掌、簽名酷卡等福利，WIZ*ONE 們一起到現場感受IZ*ONE的魅力吧！
 

演出日期：06/29 (六） 18:00

演出地點：新莊體育館

購票方式：KKTIX

7/14 CLC

▲CLC專場粉絲見面會7月登台！票價分3種還有擊掌、合照大放送。（圖／全星秀提供）
 
南韓Cube娛樂旗下的7人女團CLC近期發行數位單曲《ME美》，展現與以往十分反轉的嶄新面貌，歌曲獲好評，宣布即將在暑假7月14日再度來台，這次還是首次專場見面會，票價分3種不超過4000元台幣，還有全場擊掌、部份合照等福利，門票將於本周六6月15日中午11點整在ibon準時開賣。
 
演出日期：07/14 (日) 17:00

演出地點：ATT SHOWBOX 大直館8樓

售票日期：06/15 (日) 11:00

購票方式：ibon

7/18O3ohn

圖片取自Unknown하세요！facebook
 
曾在知名節目《柳喜烈的寫生簿》九週年特輯獲觀眾票選冠軍的獨立歌手 O3ohn 將在 7 月 18 日來台舉辦首場公演。O3ohn 曾為《陽光先生》、《客》等韓劇原聲帶獻唱，躍為 K-indie 大勢之星。今年順勢推出的全新EP《Simple Songs》則回歸到簡單純粹的音樂想像。O3ohn將透過獨特的囈語呢喃和招Afro爆炸頭，治癒樂迷們的心。
 
 

演出日期：07/18 (四） 20:00

演出地點：The Wall Live House

購票方式：KKTIX

 

7/19 臉紅的思春期

選秀節目《Super Star K6》出身的女子雙人組合「臉紅的思春期」近年陸續透過〈給你宇宙（Galaxy）〉、〈SOME〉、〈BOM〉成為時下最熱門的獨立組合。受到海內外歌迷關注的他們，日前宣布 6 月 5 日正式進軍日本，也發布了 7月 19 日來台開唱的消息。2019 BOL4 ASIA TOURIN TAIPEI 於 7 月 19 日在 TICC 台北國際會議中心舉行，門票將在 6 月 9 日中午 12 點開賣。
 

演出日期：07/19 (五) 20:00

演出地點：TICC台北國際會議中心

售票日期：06/09 (日) 12:00

購票方式：KKTIX 及全台全家便利商店Famiport


7/20 李昇基

「國民歐巴」李昇基將於 7 月 20 日在台北國際會議中心（TICC）舉辦粉絲見面會。戲劇、綜藝、音樂各領域都有優異表現的李昇基，今年迎來出道第 15 週年！儘管行程如此忙碌，李昇基仍用盡心思地準備見面會內容，誠意滿滿。見面會票價與福利相關資訊待主辦單位進一步公布，門票在 6 月 5 日中午 12 點於KKTIX與全家FamiPort機台同步開賣。
 

演出日期：07/20 (六） 18:30

演出地點：TICC 台北國際會議中心

售票日期：06/05 (日) 12:00

購票方式：KKTIX

 

8/10 朴春

朴春回來啦～海外見面會首站選定台北！「Park Bom 1st Fan Meeting in Taipei 2019 "Dream come true"將於8月10日在天母體育館舉行！除了精采的歌曲，讓大家留下感動難忘的回憶，幸運粉絲更有機會與朴春自拍！朴春即將再次回到天母體育館以她特有的感性嗓音帶給粉絲們滿滿的「回憶殺」。
 

演出日期：08/10 (六)19:00

演出地點：天母體育館

購票方式：KKTIX


8/10 鄭世雲

選秀節目《PRODUCE 101》出身的鄭世雲，將於8月10日訪台，舉辦個人演唱會《ZERO》！今年三月發行第三張迷你專輯《PLUS MINUS ZERO(±0)》的鄭世雲，將自己原本的面貌定義為「0」，再將其他不同面貌設定為加與減。寵絲的他除了帶來令人沈醉的歌唱表演，這次也會透過全區擊掌福利，和每位到場粉絲近距離相見！演唱會門票將於6月16日中午12:00於KKTIX與全台全家便利商店啟售。

 

演出日期：08/10 (六)18:00

演出地點：ATT SHOWBOX大直館

售票日期：06/16 (日) 12:00

購票方式：KKTIX


8/10 AB6ix

圖片取自 AB6IX facebook

由林煐岷、田雄、金東賢、朴佑鎭及李大輝組成的AB6IX。2019年5月22日以首張迷你專輯《B:COMPLETE》出道。集結限定組合 Wanna One 獲得粉絲喜愛的朴佑鎭及李大輝，以及在練習生選秀節目《Produce 101》中表現優異的成員們，讓 AB6IX 一出道便抓住大眾的視線，他們宣布7月13日起以首爾為首，展開首場亞洲粉絲見面會，台北場將於8月10日在國立體育大學體育館舉行。更多演出相關資訊，待官方陸續公佈！


演出日期：08/10 (六)

演出地點：國立體育大學體育館

購票方式：待公布


8/10,11 黑裙子

時隔 1 年 2 個月，深受台灣獨立樂迷喜歡的一人樂團黑裙子(검정치마,The Black Skirts)，將在暑假席捲台北、高雄兩地。此次演唱會《'THE BLACK SKIRTS - THIRSTY - LIVE IN TAIWAN'》不只是新專輯《THIRSTY》發佈後，黑裙子首次來台表演，屆時將會有神秘暖場嘉賓，喜歡獨立音樂的粉絲們，千萬別錯過！
 
高雄場
演出日期：08/10 (六） 16:00
演出地點：高雄 SPERO

台北場
演出日期：08/11 (日) 18:00
演出地點：台北 LEGACY
 
售票日期：06/16 (日）中午 12:00
購票方式：ibon及 7-11 便利商店機台同步販售
 

8/27朱智勛

圖片取自KEYEAST official facebook
在《與神同行》系列電影中飾演陰間使者「解怨脈」爆紅的演員朱智勛，所屬經紀公司 KEYEAST 在官方臉書公布即將展開名為《2019 Asia Tour 'All About Ju Ji Hoon》的亞洲巡迴見面會。活動於 7 月 21 日從首爾起跑，陸續前往曼谷、香港，並在 8月 24 日來到台北舉行，詳細資訊待主辦公佈。
 

演出日期：08/24 (六)

演出地點：尚待公布

購票方式：尚待公布


8/31 GFRIEND

圖片取自 iME TW facebook

GFRIEND 亞洲巡迴演唱會將於5月起跑，並於8月31日將演唱會移師林口體育館，這次的演唱將設計延伸舞台，讓成員們更貼近觀眾們。演出前也設有 SOUND CHECK PARTY 的粉絲福利，和喜歡 GFRIEND的 BUDDY 們一起進行歡樂的夏日派對，更多演出資訊將陸續公佈。


演出日期：08/31 (六) 18:00

演出地點：林口體育館

售票日期：06/15 (六) 11:00

購票方式：拓元售票

 

9/14 NU'EST

圖片取自 Live Nation facebook
日前帶著第六張迷你專輯〈Happily Ever After〉回歸歌壇的 NU'EST 將於 9 月 14 日在新莊體育館舉行【2019 NU'EST CONCERT IN TAIPEI】演唱會，這將是黃旼炫歸隊後 NU'EST 的首場台灣演出，除了展現招牌刀群舞、各具特色的SOLO表演，這次也將增加延伸台與側邊舞台，近距離與粉絲互動，共創美好回憶。
 

演出日期：09/14

演出地點：新莊體育館

購票日期：

06/15 (六) 12PM-6PM Live Nation Taiwan會員預售

06/16 (日) 12PM 拓元售票系統開賣

購票方式：拓元售票

10/6 PENTAGON

▲PENTAGON新歌E`Dawn寫的！暗喻是「不聽話的青蛙」？（圖／翻攝自PENTAGON Facebook）
大型男團 PENTAGON 將在 10 月 6 日在 TICC 台北國際會議中心舉行《2019 PENTAGON WORLD TOUR 》演唱會，更多演唱會相關資訊待主辦單位公佈！喜歡 PENTAGON 的 UNIVERSE 們練好應援，準備迎接歐爸們的精彩演出！
 

演出日期：10/06

演出地點：TICC台北國際會議中心

購票方式：尚待公佈

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