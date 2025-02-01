李雅英「曾在醫院上班」！曾離開啦啦隊5年　場上戴護具原因曝光

記者孟育民／台北報導

富邦悍將啦啦隊（Fubon Angels）韓籍成員李雅英，憑藉甜美外型與好身材備受粉絲喜愛，有著「全民表妹」的封號。她日前向《ETtoday星光雲》分享自己一路以來的心路歷程，透露曾因為舊傷復發休息了5年的時間，更當過上班族、在醫院上過班。現在小記者整理了李雅英5件小故事，讓大家更貼近這位女神！

▲李雅英分享自己5件小故事。（圖／記者許靖騏攝）

誤打誤撞加入啦啦隊

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李雅英從國中開始學習舞蹈，不過她起初沒有想過加入啦啦隊，單純因為喜歡跳舞，又恰巧知道有啦啦隊的工作，在2014年誤打誤撞以啦啦隊成員身分正式踏上應援舞台，「我試過之後發現這是一個可以得到能量的工作，就一路跳到現在！」

▲▼李雅英坦言誤打誤撞加入啦啦隊，從未想過加入女團。（圖／記者許靖騏攝）



家人一開始反對、舊傷復發曾離開啦啦隊

在光鮮亮麗的舞台上，李雅英的父母其實一開始反對她加入啦啦隊，希望她能找份穩定的工作，她便承諾家人「給我一年的時間」。而她因為小時候發生交通事故，讓她右腳踝受傷，導致上場需要穿著護具，僅活躍一年，她因舊傷復發，曾離開啦啦隊一段時間，當時她便聽從父母的安排，選擇安穩的工作，最後父母看見她始終放不下舞台，態度才逐漸軟化，讓她去追逐夢想。

▲李雅英家人起初反對她加入啦啦隊 。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

舊傷容易復發，現在都戴著護具跳舞

「我沒想過還會回到啦啦隊工作！」李雅英因為受傷，在2015年放棄啦啦隊的身分，直到2020年才回歸，轉戰加入韓國職棒起亞虎啦啦隊，沒想到一回來又受傷，休息了一個月，讓她曾灰心怕自己無法再跳。如今，她會做好防護，「因為腳小時候受傷過，只要太累就會復發，所以我現在都會戴護具保護，很多粉絲看到都擔心我是不是又受傷了，但我其實是為了不要受傷，所以才先戴著護具。」

▲李雅英現在都要戴著護具，以免再度受傷 。（圖／富邦悍將提供）

中間休息五年，曾在醫院上班

李雅英中間離開啦啦隊五年的時間，期間接觸過各種工作，不但在公司當一般的上班族、模特兒，還曾在醫院上過班，甚至還有考到醫院咨詢師的執照和助理士的執照，相當厲害！

▲▼李雅英曾做過多個工作。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

平常沒在管理身材

李雅英身高170公分、體重50公斤，在棒球場上一舉一動都牽動粉絲的心，曼妙的身材更是超吸睛。事實上，她說自己只有在變胖時才會管理身材，不過笑稱並非不會變胖，「其實是吃多少就會胖多少。」

▲李雅英身材超好。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英的5件小事。（圖／記者孟育民製作）