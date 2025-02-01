ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李雅英「曾在醫院上班」！曾離開啦啦隊5年　場上戴護具原因曝光

記者孟育民／台北報導

富邦悍將啦啦隊（Fubon Angels）韓籍成員李雅英，憑藉甜美外型與好身材備受粉絲喜愛，有著「全民表妹」的封號。她日前向《ETtoday星光雲》分享自己一路以來的心路歷程，透露曾因為舊傷復發休息了5年的時間，更當過上班族、在醫院上過班。現在小記者整理了李雅英5件小故事，讓大家更貼近這位女神！

▲▼李雅英專訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲李雅英分享自己5件小故事。（圖／記者許靖騏攝）

誤打誤撞加入啦啦隊

[廣告]請繼續往下閱讀...

李雅英從國中開始學習舞蹈，不過她起初沒有想過加入啦啦隊，單純因為喜歡跳舞，又恰巧知道有啦啦隊的工作，在2014年誤打誤撞以啦啦隊成員身分正式踏上應援舞台，「我試過之後發現這是一個可以得到能量的工作，就一路跳到現在！」

▲▼李雅英專訪。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼李雅英坦言誤打誤撞加入啦啦隊，從未想過加入女團。（圖／記者許靖騏攝）

▲▼李雅英專訪。（圖／記者許靖騏攝）

家人一開始反對、舊傷復發曾離開啦啦隊

在光鮮亮麗的舞台上，李雅英的父母其實一開始反對她加入啦啦隊，希望她能找份穩定的工作，她便承諾家人「給我一年的時間」。而她因為小時候發生交通事故，讓她右腳踝受傷，導致上場需要穿著護具，僅活躍一年，她因舊傷復發，曾離開啦啦隊一段時間，當時她便聽從父母的安排，選擇安穩的工作，最後父母看見她始終放不下舞台，態度才逐漸軟化，讓她去追逐夢想。

▲李雅英今年在台灣的應援，已全部結束。（圖／翻攝自李雅英Instagram）

▲李雅英家人起初反對她加入啦啦隊  。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

舊傷容易復發，現在都戴著護具跳舞

「我沒想過還會回到啦啦隊工作！」李雅英因為受傷，在2015年放棄啦啦隊的身分，直到2020年才回歸，轉戰加入韓國職棒起亞虎啦啦隊，沒想到一回來又受傷，休息了一個月，讓她曾灰心怕自己無法再跳。如今，她會做好防護，「因為腳小時候受傷過，只要太累就會復發，所以我現在都會戴護具保護，很多粉絲看到都擔心我是不是又受傷了，但我其實是為了不要受傷，所以才先戴著護具。」

▲李雅英 。（圖／富邦悍將提供）

▲李雅英現在都要戴著護具，以免再度受傷 。（圖／富邦悍將提供）

中間休息五年，曾在醫院上班

李雅英中間離開啦啦隊五年的時間，期間接觸過各種工作，不但在公司當一般的上班族、模特兒，還曾在醫院上過班，甚至還有考到醫院咨詢師的執照和助理士的執照，相當厲害！

▲▼李雅英。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲▼李雅英曾做過多個工作。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英將鈕扣解開，露出了性感香肩。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

平常沒在管理身材

李雅英身高170公分、體重50公斤，在棒球場上一舉一動都牽動粉絲的心，曼妙的身材更是超吸睛。事實上，她說自己只有在變胖時才會管理身材，不過笑稱並非不會變胖，「其實是吃多少就會胖多少。」

▲▼李雅英。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英身材超好。（圖／翻攝自Instagram／yyyoungggggg）

▲李雅英 。（圖／記者孟育民製作）

▲李雅英的5件小事。（圖／記者孟育民製作）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

【你覺得好就好】4歲小孩分辨「事實與觀點」邏輯超清晰！

推薦閱讀

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

和理想型合演夫妻！戲外猛追「先有後婚」　韓劇12對假戲真做夫妻檔

和理想型合演夫妻！戲外猛追「先有後婚」　韓劇12對假戲真做夫妻檔

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

沐妍證實離開樂天桃猿！　官方聲明致謝：是球團背後的重要支柱

沐妍證實離開樂天桃猿！　官方聲明致謝：是球團背後的重要支柱

連《D社》都放棄拍的5韓星！親口投降：無料可拍　金秀賢唯一黑料曝光

連《D社》都放棄拍的5韓星！親口投降：無料可拍　金秀賢唯一黑料曝光

湘瑩結婚喜訊引來酸民！遭諷「有老公就免搭計程車了」她正面回應

湘瑩結婚喜訊引來酸民！遭諷「有老公就免搭計程車了」她正面回應

震撼彈！47歲侯佩岑「宣布離開台灣」定居上海…脫口：想找房子了

震撼彈！47歲侯佩岑「宣布離開台灣」定居上海…脫口：想找房子了

她「身體藍藍的」就醫尷尬認性癖！Albee流理台激戰　5女星房事全洩

她「身體藍藍的」就醫尷尬認性癖！Albee流理台激戰　5女星房事全洩

韓28歲女主播「離世前輕生2次」　遺屬見遺書怒揭4霸凌仔前輩身分

韓28歲女主播「離世前輕生2次」　遺屬見遺書怒揭4霸凌仔前輩身分

拍陳晨威臉頰兩下挨轟不尊重！　曾國城怒發聲反擊：我才是受害者

拍陳晨威臉頰兩下挨轟不尊重！　曾國城怒發聲反擊：我才是受害者

美到公車廣告都是她！22歲「英中混血名模」封廣告新寵　來台1年爆紅

美到公車廣告都是她！22歲「英中混血名模」封廣告新寵　來台1年爆紅

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫生認愛女神交往2年細節全說！女想婚遭拒淚崩　超傷人理由曝光

56歲單親媽拍AV！15歲兒發現反應超尬　4位美女女優出道前本職曝光

和理想型合演夫妻！戲外猛追「先有後婚」　韓劇12對假戲真做夫妻檔

尾牙主持一半「台下玩活春宮」！男星也入鏡　小鐘遭董事長當場洗臉

沐妍證實離開樂天桃猿！　官方聲明致謝：是球團背後的重要支柱

連《D社》都放棄拍的5韓星！親口投降：無料可拍　金秀賢唯一黑料曝光

湘瑩結婚喜訊引來酸民！遭諷「有老公就免搭計程車了」她正面回應

震撼彈！47歲侯佩岑「宣布離開台灣」定居上海…脫口：想找房子了

她「身體藍藍的」就醫尷尬認性癖！Albee流理台激戰　5女星房事全洩

韓28歲女主播「離世前輕生2次」　遺屬見遺書怒揭4霸凌仔前輩身分

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李雅英, 富邦悍將啦啦隊, 啦啦隊女神

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 春節帶老婆回娘家！鳳梨「深山開夜車一片黑」崩潰：要買直升機啦
  2. 李雅英「曾在醫院上班」！曾離開啦啦隊5年　場上戴護具原因曝光
  3. 初四接神日7大禁忌要小心！　再氣也別在廚房罵小孩
  4. 名模Irene驚喜宣布：我要結婚了！　甜蜜告白丈夫
  5. 主管不只一次被告性侵未遂都沒事！　女主播怒揭「遭羞辱壓強親吻」
  6. 台有苗可麗「韓劇超愛打巴掌」！　10經典吵架畫面：飯捲、五花肉暴甩
  7. 小孟老師／2月1日星座運勢　處女座什麼都順「幸福指數爆表」
  8. 日壽司郎火速切割「代言救世主」！大咖男星捲性朝貢風波廣告下架
  9. 韓28歲女主播「離世前輕生2次」　遺屬見遺書怒揭4霸凌仔前輩身分
  10. 陳志強堅持「曾智希一起上床睡」！她被要求不能外食崩潰　5家規太驚人

熱門快報

爽抽日本不限航點機票

爽抽日本不限航點機票

即日起至2/16止，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，手刀參加！

看這裡！生命靈數全解析

看這裡！生命靈數全解析

輸入出生年月日，立即算出你的專屬數字，性格財運愛情全揭秘！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366