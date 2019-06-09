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《中國有嘻哈》音樂總監被捕！　做節目爆紅…侵占6800萬入獄倒數

記者陳芊秀／綜合報導

《中國有嘻哈》音樂總監劉洲9日晚間傳出遭到警方逮捕。他擔任《中國有嘻哈》、《中國新說唱》音樂總監，隨著節目爆紅打開知名度，不料2018年因涉嫌侵占人民幣1500萬（約台幣6800萬元）〉，一審遭判刑4年6個月，二審結果於近日出爐，更傳出被羈押警局的消息。

▲▼《中國有嘻哈》音樂總監劉洲被逮捕。（圖／翻攝自微博）

▲《中國有嘻哈》音樂總監劉洲被逮捕。（圖／翻攝自微博）

據陸媒《娛理》報導，劉洲9日17:35分在北京被逮捕，暫時被羈押在石景山分局魯谷派出所，並以不方便受訪婉拒外界詢問。他涉及侵占投資人1500萬，對方是黃子韜「龍韜娛樂」的合夥人張建華，一審被判處有期徒刑4年6個月，除了歸還侵占的1500萬，還被處罰金人民幣50萬（約台幣230萬元），由於全案還可上訴，官司纏訟1年，疑似維持一審原判結果。

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▲GAI公司老闆劉洲被判刑。（圖／翻攝自微博）

▲劉洲涉嫌侵占，一審被判刑4年6個月。（圖／翻攝自微博）

《中國有嘻哈》於2017年播出時造成轟動，包括吳亦凡、潘瑋柏、MC HotDog和張震嶽評判參賽學員，每期節目都掀起爭議話題，第一季雙冠軍GAI、PG ONE也火速掀起人氣，幕前幕後都順勢爆紅，當時音樂總監劉洲被封為幕後英雄。該節目改名《新說唱》，製作人導師改為吳亦凡、MC HotDog與張震嶽、潘瑋柏與鄧紫棋，依舊造成討論旋風。

▲吳亦凡擔任《中國有嘻哈》評審。（圖／取自《中國有嘻哈》微博）

▲《中國有嘻哈》爆紅，劉洲被封為幕後英雄。（圖／取自《中國有嘻哈》微博）

由於《新說唱》將展開第2季錄製，官方微博還在宣傳招募活動，有關劉洲是否繼續出任音樂總監，知情人士透露，「劉洲跟說唱節目還有一些合作，但不是官方的，沒有title了。」節目也並未傳出受到影響。

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中國有嘻哈, 中國新說唱, 劉洲

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