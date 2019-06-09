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就是愛毛毛的！鋼鐵人私下是最強貓奴　愛貓不只三千次

文／密斯特獨角獸

甫在《復仇者聯盟：終局之戰》劃下超級英雄電影句點的「鋼鐵人」小勞勃道尼，目前已在準備明年即將上映的新片《怪醫杜立德》，瀟灑高傲的小勞勃是否能成為這個能聽得懂動物講話的聰明獸醫杜立德？我們還不知道，不過有一件事情是我們所確定的：

小勞勃道尼，是個不折不扣的貓奴。

 
 
 
 
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Visitor today...Friend. Champion for animals. And advocate for black cats. #RDJ #ilovehiswife #thankyou ♥️

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從2008年加入漫威影業演出《鋼鐵人》，小勞勃道尼的聲勢就開始高居不下，成為全球最受注目的超級巨星，不過小勞勃道尼看似個性大方自然，什麼都願意接納，但只有一件事情他無法接受。

「我不喜歡養寵物。」

小勞勃道尼曾對他的妻子蘇珊道尼說著。

蘇珊曾在2010年決定要從收容所領養兩隻可愛的貓，名字分別是Montgomery及Dartanian（簡寫為Monty& Dart），小勞勃道尼其實也是反對的，他不希望自己與老婆小孩的空間，要用來照顧這兩隻貓，但因為蘇珊的堅持，他最後仍然收養了這兩隻貓。

結果小勞勃道尼的人生從此改變。

小勞勃道尼後來接受《Men’s Fitness》採訪時，坦言：「我現在根本無法想像沒有牠們陪伴的日子。」

「與貓玩耍，能夠了解宇宙的奧秘，就像我也在研究詠春拳、傳統習俗以及瑜伽，我願意守護牠們純潔的靈魂，牠們是兩個溫柔的孩子。」

小勞勃道尼愛貓如命，他甚至積極守護著貓的安全。

「我在18個月前就開始跟家人表示，我不想要看見在任何住宅區裡面有任何需要救援的流浪貓，我不想要看到任何虐待動物的器具，所以我很積極去幫助這些動物。」

小勞勃道尼透過關係，希望能夠在他能力所及範圍，能夠保護其他的貓，更積極推動保護許多貓，不只是拯救地球的鋼鐵人，他更是愛貓大使。

如今小勞勃道尼已經在《復仇者聯盟：終局之戰》正式卸下鋼鐵人裝甲，不再是鋼鐵人，他第一部電影接的就是《怪醫杜立德》，可想而知他現在比許多好萊塢明星都還要更愛寵物，這樣的一個好男人，你怎能不被他收服？

廢文│主題投稿　每日一PO廢文，有益身體健康！ 

 


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關鍵字

密斯特獨角獸, 漫威電影, 小勞勃道尼, 鋼鐵人, 貓咪, 貓奴, DC, 復仇者聯盟, 終局之戰

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