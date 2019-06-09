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新人歌手余佩真找爸爸拍MV！　場景選在「洗衣店」勾回憶

▲▼余佩真。（圖／亞神音樂提供）

▲余佩真MV場景選在洗衣店。（圖／亞神音樂提供）

記者關韶文／台北報導

創作新人余佩真首張全創作個人專輯《真真》，推出最新主打《留》MV特地選在真真家開的洗衣店取景，更邀請余爸爸擔任MV男主角，拍攝紀錄在洗衣店裡工作的日常，以及真真從小到大踩著腳踏車，拿著地址的小抄，送衣服給客人的景象，全都百分百真實還原於MV當中。

回顧過去出道前，真真經常毛遂自薦替自己演出的戲劇作品創作歌曲，《留》也是其中之一，「這是為了一齣我主演的短片所寫的片尾曲，那齣戲是從父女情感出發的戲。寫這首歌的時候，想著戲裡面的父親跟我真實生活裡的父親寫的。關於不善於表達關心跟接受愛，但依舊用溫柔的方式試圖靠近彼此。在演唱的時候希望它是一首讓人聽了溫暖的歌，覺得溫柔的歌。」

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▲▼余佩真。（圖／亞神音樂提供）

▲余佩真推出新MV。（圖／亞神音樂提供）

真真透露，爸爸曾有一段時間為失眠所苦，因此她寫下這首歌想給予父親陪伴，製作人陳君豪則認為這首歌的特別之處，在於五聲音階的走法，聽起來特別有臺灣味，讓他決定在歌曲裡加入二胡。

拍攝當天除了余爸爸參與演出，其他家人也幾乎全員出動全程協助，就連街坊鄰居都好奇圍觀，余媽媽更大方自挑腰包買飲料慰勞辛苦的工作人員，真真在拍攝空檔也不忘興奮地跟工作人員推薦在地美食，整支MV就在充滿真實生活感的歡笑氣氛中順利殺青。

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