搖滾創作女王被逼穿泳衣吸睛！椎名林檎《三毒史》揭露業界潛規則

文／haji

有著日本搖滾女王之稱的椎名林檎，在上個月底（5/27）發行了出道21年的全新專輯《三毒史》，三毒在佛法內意指人類內心的三大煩惱：「貪吃如雞」、「憤怒如蛇」、「愚笨如豬」。椎名林檎將21年來的心路歷程化為這三種階段，形容當年因為自己出道時年紀太小，不斷遭遇打壓與刁難她的唱片公司及宣傳公關們。

而日前椎名林檎也接受日本電視節目的採訪，大談《三毒史》中的「三毒」是如何對她的音樂生涯造成影響的。

「貪吃如雞」：被作為賺錢的工具所利用。

椎名林檎在18歲時跟朋友組樂團，團內作詞作曲都是由椎名林檎一手包辦，樂團最後在1997年參加比賽而獲獎，椎名林檎也憑藉著優秀的音樂天份被唱片公司相中，開啟了看似美好的音樂之路。

沒想到的是，加盟唱片公司後的椎名林檎卻被限制了寫歌的內容，甚至無法參與歌曲的製作，連作為椎名林檎出道的單曲《幸福論》，她在日後訪談更提到：「自己並沒有製作歌曲的掌握權。」而出道當時為了讓更多人聽到她的歌曲，還要跑遍各大廣播電台，讓她回憶起這段過去，覺得自己像「被作為賺錢的工具所利用。」

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「憤怒如蛇」：受到各種打壓與刁難，憤怒油然而生。

年僅19歲就被唱片公司簽下出道的椎名林檎，同時也因為年紀小而受到大量關注，曾經有宣傳部門的人員問她：「你真實的年齡到底是幾歲？」，或者像是：「老實說，是不是有人在背後幫你寫歌」等十分無禮的問題，讓她表面上只能笑臉回答這些問題，暗地裡卻獨自默默的哭泣，心裡承受的憤怒與壓力日漸升高。

「愚笨如豬」：少女蛻變成女王，決定不想再被當成笨蛋。

經歷過上述種種欺壓後，工作人員甚至還曾希望她穿泳衣來拍攝宣傳照，以達到吸睛的目的，讓椎名林檎再也受不了，下定決心「不想再被當成笨蛋了」，那顆「反骨」的心開始從椎名林檎的心中展露出來，此後的她以充滿大膽、獨特、叛逆的音樂及服裝風格，在日本樂壇上造成轟動，也讓椎名林檎開始一步一步走向搖滾女王的寶座。

或許《三毒史》比起單純的一張專輯，更像是見證這21年來，一位懵懂的音樂少女是如何爬上搖滾女王的寶座。