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陳曉陷封殺危機！　業界怒譙「絕不再碰」網指：豬隊友搞臭了

記者陳芊秀／綜合報導

大陸男星陳曉因和陳妍希結婚3年，並從偶像型演員成功轉型演技派，2019年連續推出《獨孤皇后》和《一場遇見愛情的旅行》，曝光度極高。他人氣持續高漲，不料最近被業界人士公開嗆：「絕不再碰。」

▲▼陳曉陷業界封殺危機。（圖／翻攝自微博／陳曉） 

▲陳曉突陷封殺危機。（圖／翻攝自微博／陳曉）

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署名「七落索」的媒體人於8日凌晨發文，透露某天約好採訪陳曉，為了信守承諾，推掉採訪歌手毛不易、電影《何以為家》導演等2個邀約，沒想到採訪前一天夜裡11:00，被對方經紀人臨時告知改成E-Mail採訪。她過去採訪過對方2次，原本期待第3次訪問，這次發文最後提到，「在陳曉換一個懂得尊重他人勞動的經紀人之前，絕不再碰。業內也已告知，同行需謹慎。」

▲▼媒體人怒爆料，指陳曉採訪前一晚突然改變方式，怒嗆「換一個懂得尊重他人勞動的經紀人之前，絕不再碰。」（圖／翻攝自微博／陳曉）

▲媒體人怒爆料，指陳曉採訪前一晚突變卦，怒嗆「換一個懂得尊重他人勞動的經紀人之前，絕不再碰。」（圖／翻攝自微博／七落索）

由於吳謹言之前發生爽約央視旗下節目訪問，被該節目公開點名「希望這是他們第一次，也是他們最後一次，從藝路上任重道遠，德為先。」隨後掀起耍大牌風波，隨後緊急道歉，爆紅氣勢受到影響。陳曉經紀人被批評，也引發外界關注，網友認為「藝人也要有誠信」、「讓豬隊友搞臭了」，粉絲喊冤「是經紀人的問題，希望他能遇見一個好的經紀人，別再被拖後腿」，面對業界批評，陳曉和經紀團隊到目前為止並未有公開回應。

▲▼陳曉陷業界封殺危機。（圖／翻攝自微博／陳曉）

▲陳曉誠信引發質疑，網友則怒指經紀人「豬隊友搞臭了。」（圖／翻攝自微博／娛超人）

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