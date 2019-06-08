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彭于晏「野放綠蠵龜」畫面帥炸！　愛心呼籲：一起愛護海洋

記者阮巧雯／綜合報導

彭于晏擁有濃眉大眼挺鼻標準男神五官，一身性感爆表肌肉更是迷倒眾多粉絲，而他不單只有好看皮囊，還很有愛心，在2018年底接下「野生救援」（WildAid）形象大使，幫忙拍攝保護綠蠵龜公益影片。

▲彭于晏負責野放被救援的綠蠵龜重回海洋。（圖／翻攝自IG／yuyangpeng）

▲彭于晏負責野放被救援的綠蠵龜重回海洋。（圖／翻攝自IG／yuyanpeng）

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照片中，彭于晏穿著橘色救生背心，雙手拎著好大一隻野生綠蠵龜，其實他正在進行救援活動，近期與「野生救援」合作公益活動的他，前往厄瓜多爾，並在附近的拉普拉塔島野放被救援的綠蠵龜。他也在po文寫道：「這項活動讓我了解到海龜是多麼脆弱的生物，牠們非常需要我們的幫助。」更在文末呼籲大家：「拜託請不要食用海龜肉和海龜蛋，也請不要買賣任何由海龜殼所製造的飾品珠寶。」

▲彭于晏呼籲大家要愛護海洋生物及生態。（圖／翻攝自IG／yuyangpeng）

▲彭于晏呼籲大家要愛護海洋生物及生態。（圖／翻攝自IG／yuyanpeng）

彭于晏被這種非營利非政府組織選為形象代言人，可說是具有國際影響力且個人形象優良，發文也引起不少網友熱烈回應：「沒有買賣就沒有傷害。」但帥氣又有愛心的他更讓粉絲激動「聽寶寶的話！一起守護」、「我老公好有愛心呀」、「真的不懂為什麼可以這麼帥」。

▲彭于晏近期前往厄瓜多爾參與非營利非政府組織「野生救援」拍攝的海龜紀錄片。（圖／翻攝自IG／yuyangpeng）

▲▼彭于晏近期前往厄瓜多爾參與非營利非政府組織「野生救援」拍攝的海龜紀錄片。（圖／翻攝自IG／yuyanpeng）

▲彭于晏近期前往厄瓜多爾參與非營利非政府組織「野生救援」拍攝的海龜紀錄片。（圖／翻攝自IG／yuyangpeng）

▼彭于晏呼籲大家要愛護海龜及海洋生態。（影片／IG／yuyanpeng，如遭刪除請見諒）

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彭于晏, 野生救援, WildAid, 野放綠蠵龜

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