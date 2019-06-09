專訪／張雁名自曝「第二人格」　天蠍憂鬱：需要開朗另一半

記者李欣容／專訪

張雁名模特兒起家，俊美的外型也受到許多偶像劇青睞，但直到今年的《最佳利益》，他飾演雙重人格的角色裴俊英，耕耘十多年的努力才終於被看見，曾經他也覺得，會不會自己就真的只能靠外表，沒有演技可言。

▲張雁名是天蠍座，愛恨分明。（圖／記者張一中攝）

張雁名有著天蠍座的憂鬱、愛恨分明，也像射手座隨遇而安，他喜歡研讀犯罪心理學，一但投入某件事，就像被漩渦吸入無法自拔，接到這個角色也開啟了他內心的第二人格。

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不像外表上陽光開朗，張雁名和裴俊英有許多相似處，「我可以很瘋狂，也可以很孤僻，我會觀察所在的團體裡，大家是不是都屬於很嗨的人，如果大家安靜，那我也會安靜，也是導演有看中我有這方面的可塑性吧。」

他說：「人格分裂演不好，會很像只是在生氣，基本上準備角色這一個月我不太參加聚會，朋友訊息也已讀不回，後來看了自己的演出，真的覺得滿毛的，當初怎麼會有這樣瘋狂的狀態，很恐怖。」

▲張雁名為演精神分裂，醞釀情緒拒絕許多朋友聚會。（圖／記者張一中攝）

真正拍攝雖然只有4、5天，但因為場景租借問題，拍攝期拉長至1個月，當時他還一邊拍《艾蜜麗的五件事》、《腦波小姐》，有時都搞不清楚自己在拍什麼，「我每跑一個劇組都會想說，欸！我到底在講哪一部的台詞，會突然轉不過來，真的快瘋了。」

▲張雁名認為自己的內心，其實也有兩個人格存在。（圖／記者張一中攝）

張雁名在演藝圈是有企圖心的，他想讓觀眾知道，他是會演戲的，「當然顏值是有絕大幫助，你不帥大家也不會注意到你，但是你有沒有東西，讓人家再更值得注意，長相、身高、演技，當這些條件一個個過，你有沒有辦法留到最後。」

年輕時他曾給過自己定位，想走偶像路線，但隨年紀增長，社會歷練豐富了，張雁名反而拿掉對自己的定位，「我希望大家不是覺得我有外表，而是可以講得出『他非常會演』。」

▲張雁名為了增加自己的機會，過去對健身不感興趣，現在卻也養成習慣。（圖／記者張一中攝）

有些人會打鐵趁熱，馬上接下一部戲再飆演技，但張雁名卻踩了煞車，「這角色有點影響到我現實生活，開車也變得急躁，會幹譙路人，我是現實和拍戲需要空間分開的，不然很容易會走火入魔。」

張雁名講了一句話，非常有道理，至今仍印象深刻，他說：「演戲很容易，你不是那樣子的人，可是你演完之後你就會相信自己是那樣子，就像你說謊說久了，你就會覺得那個謊是真的。」

▲張雁名是伊林模特兒出身，2019第8屆伊林璀璨之星選拔，報名日期至7月5日。（圖／記者張一中攝）

現在看來事業得意，那愛情呢？

36歲的張雁名感情狀態交白卷，他自嘲：「隨緣吧，現在也沒什麼人可以選了哈哈哈。」

談到過去他和夏如芝的感情，大家都以為他們會結婚，他自己也說：「是啦，但有時候感情這種東西，也說不準，以前我是很需要談戀愛的人，我要有人可以跟我分享事情，這幾年發現，感情不能強求，就像有些人問我，你一定要圈內或圈外人嗎？我現在沒有一個標準。」

20歲的想結婚是浪漫，30歲的想成家是一種責任，張雁名還在等老天爺將對的人送到他身邊，最後還大方公開理想型，「我要開朗的女孩子，我比較活在自己世界裡，需要另一半帶我走出來。」