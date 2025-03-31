ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「傑森包恩」始祖！90歲李察張伯倫病逝　30年伴侶證實：他自由了

記者張筱涵／綜合報導

美國影星李察張伯倫（Richard Chamberlain）以《季爾德醫生》（Dr. Kildare）、《幕府將軍》及1988年版《神鬼認證》（The Bourne Identity）等作品聞名，令人惋惜的是，他在將過91歲生日前於夏威夷離世，享耆壽90歲。

▲▼李察張伯倫（Richard Chamberlain）。（圖/路透）

▲李察張伯倫離世，享耆壽90歲。（圖／路透）

李察張伯倫的公關哈倫鮑爾（Harlan Boll）向BBC證實，李察因中風併發症在夏威夷懷馬納洛（Waimanalo）安詳離世，距離他91歲生日僅剩數小時。他的多年伴侶馬丁‧拉貝特（Martin Rabbett）在聲明中深情表示：「我們摯愛的李察如今與天使同在。他自由了，正飛向在彼端等待他的親人們。愛不會死去，而我們的愛正托起他的羽翼，陪伴他踏上下一段旅程。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

李察張伯倫於1961年憑醫療劇《季爾德醫生》走紅，飾演溫柔睿智的季爾德醫生（Dr. James Kildare），迅速成為家喻戶曉的偶像劇男主角，連續三年（1963至1965）獲《Photoplay》雜誌票選為「最受歡迎男星」，1980年代更因《幕府將軍》中飾演西方俘虜，以及《刺鳥》（The Thorn Birds）中詮釋受愛情掙扎的神父角色，再度創下迷你劇巔峰收視。《荊棘鳥》收視率曾高達60%，並入圍16項艾美獎，被封為「迷你劇之王」。此外，他在1988年NBC製播的迷你影集《神鬼認證》中，飾演主角傑森包恩（Jason Bourne），展現懸疑動作英雄魅力，也為該角色奠定初期銀幕形象。

儘管以浪漫男主角形象深植人心，李察的私生活卻始終保持神秘。直到2003年出版回憶錄《破碎之愛》（Shattered Love）時，才首度公開出櫃。他坦承，為了保住演藝事業，不得不長期壓抑性向，甚至常與女星出席活動作掩護。他曾對《TV Guide》表示：「我每週收到1萬2千封粉絲信，還常被少女粉絲追著跑，那時候我有些喘不過氣。」與伴侶拉貝特交往長達30年，雖於2010年分手，兩人仍維持密切關係。

1934年出生於加州比佛利山莊的李察張伯倫，自稱成長於「威爾希大道錯的那一側」，遠離好萊塢的奢華世界。他原本主修繪畫，後來因一次學生舞台劇而對表演產生濃厚興趣，服完兵役後，他進入演藝圈並迅速嶄露頭角，他曾談及童年時父親的情緒虐待帶來的心理創傷，也坦言晚年終於能自在地面對真實的自己，是他人生中最深的解脫，如今，這位跨越多個世代的傳奇巨星辭世，讓影壇與觀眾無不感到惋惜。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

洗腦神曲《Bling‐Bang‐Bang‐Born》來了　Creepy Nuts登大港開唱：大家最棒！

推薦閱讀

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！　回擊：不是輕描淡寫的玩笑

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！　回擊：不是輕描淡寫的玩笑

吳彥祖搭機「後座旅客光腳踩他扶手」　氣炸拍照公審：太噁心了！

吳彥祖搭機「後座旅客光腳踩他扶手」　氣炸拍照公審：太噁心了！

台女優日本出道作「攻佔排行榜」番號曝光！　好友認愛看隱藏版...感性告白

台女優日本出道作「攻佔排行榜」番號曝光！　好友認愛看隱藏版...感性告白

唐綺陽運勢／水逆要掰了！獅子「感情幻滅是好事」 處女有貴人相助

唐綺陽運勢／水逆要掰了！獅子「感情幻滅是好事」 處女有貴人相助

金秀賢本人將現身！　記者會時間公布「不開放問答」：抱歉造成憂心

金秀賢本人將現身！　記者會時間公布「不開放問答」：抱歉造成憂心

織織認「交往16年人財兩失」　分手2年嘆：在有毒關係折騰

織織認「交往16年人財兩失」　分手2年嘆：在有毒關係折騰

啦啦隊正妹「整場球賽裙子穿反」　尷尬揭過程糗翻：就這樣跳完

啦啦隊正妹「整場球賽裙子穿反」　尷尬揭過程糗翻：就這樣跳完

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

祖雄偷買車送老婆！　佳娜開車門「驚見本人照片」傻眼：在開玩笑嗎

祖雄偷買車送老婆！　佳娜開車門「驚見本人照片」傻眼：在開玩笑嗎

林采緹「濕身解放比基尼」　美胸炸出網暈：太辣了！

林采緹「濕身解放比基尼」　美胸炸出網暈：太辣了！

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭！　阿部寬、道枝駿佑出手保護

永野芽郁「遭日星吐舌性騷」嚇到哭！　阿部寬、道枝駿佑出手保護

結婚16年如熱戀！　馬念先「甜牽老婆」成最萌身高差

結婚16年如熱戀！　馬念先「甜牽老婆」成最萌身高差

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！　回擊：不是輕描淡寫的玩笑

吳彥祖搭機「後座旅客光腳踩他扶手」　氣炸拍照公審：太噁心了！

台女優日本出道作「攻佔排行榜」番號曝光！　好友認愛看隱藏版...感性告白

唐綺陽運勢／水逆要掰了！獅子「感情幻滅是好事」 處女有貴人相助

金秀賢本人將現身！　記者會時間公布「不開放問答」：抱歉造成憂心

織織認「交往16年人財兩失」　分手2年嘆：在有毒關係折騰

啦啦隊正妹「整場球賽裙子穿反」　尷尬揭過程糗翻：就這樣跳完

獨／權樂告別式「百位好友送別」凱莉哭紅眼　博恩不捨：滿痛苦的

祖雄偷買車送老婆！　佳娜開車門「驚見本人照片」傻眼：在開玩笑嗎

林采緹「濕身解放比基尼」　美胸炸出網暈：太辣了！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李察張伯倫

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 曾教黑寡婦武術！港片御用動作派男星逝世　洪金寶：真的好難過
  2. 「傑森包恩」始祖！90歲李察張伯倫病逝　30年伴侶證實：他自由了
  3. 快訊／李雅英被叫坐大腿「罕強硬發聲」！　回擊：不是輕描淡寫的玩笑
  4. 金秀賢現身不開放提問！　雪莉親哥繼續開嗆「這也叫記者會？」
  5. 金秀賢今15:30現身！「禁媒體提問」說完就走人　21天跌落神壇全紀錄
  6. 小孟老師／3月31日星座運勢　魔羯財運好「小投資收益增」
  7. 結婚16年如熱戀！　馬念先「甜牽老婆」成最萌身高差
  8. 水果奶奶怒了！　罕見說重話「譴責虐童惡徒」：怎麼能夠容忍
  9. 唐綺陽運勢／水逆要掰了！獅子「感情幻滅是好事」 處女有貴人相助
  10. 金曲樂團成員「斜槓當台語YouTuber」！白雲、馬國畢都來力挺！

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

當鋪怪事連發！內幕超震撼

當鋪怪事連發！內幕超震撼

做工哥扛債、木屐當典物，當鋪不只是交易，更是人生百態的縮影！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366