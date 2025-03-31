「傑森包恩」始祖！90歲李察張伯倫病逝　30年伴侶證實：他自由了

記者張筱涵／綜合報導

美國影星李察張伯倫（Richard Chamberlain）以《季爾德醫生》（Dr. Kildare）、《幕府將軍》及1988年版《神鬼認證》（The Bourne Identity）等作品聞名，令人惋惜的是，他在將過91歲生日前於夏威夷離世，享耆壽90歲。

▲李察張伯倫離世，享耆壽90歲。（圖／路透）



李察張伯倫的公關哈倫鮑爾（Harlan Boll）向BBC證實，李察因中風併發症在夏威夷懷馬納洛（Waimanalo）安詳離世，距離他91歲生日僅剩數小時。他的多年伴侶馬丁‧拉貝特（Martin Rabbett）在聲明中深情表示：「我們摯愛的李察如今與天使同在。他自由了，正飛向在彼端等待他的親人們。愛不會死去，而我們的愛正托起他的羽翼，陪伴他踏上下一段旅程。」

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李察張伯倫於1961年憑醫療劇《季爾德醫生》走紅，飾演溫柔睿智的季爾德醫生（Dr. James Kildare），迅速成為家喻戶曉的偶像劇男主角，連續三年（1963至1965）獲《Photoplay》雜誌票選為「最受歡迎男星」，1980年代更因《幕府將軍》中飾演西方俘虜，以及《刺鳥》（The Thorn Birds）中詮釋受愛情掙扎的神父角色，再度創下迷你劇巔峰收視。《荊棘鳥》收視率曾高達60%，並入圍16項艾美獎，被封為「迷你劇之王」。此外，他在1988年NBC製播的迷你影集《神鬼認證》中，飾演主角傑森包恩（Jason Bourne），展現懸疑動作英雄魅力，也為該角色奠定初期銀幕形象。

儘管以浪漫男主角形象深植人心，李察的私生活卻始終保持神秘。直到2003年出版回憶錄《破碎之愛》（Shattered Love）時，才首度公開出櫃。他坦承，為了保住演藝事業，不得不長期壓抑性向，甚至常與女星出席活動作掩護。他曾對《TV Guide》表示：「我每週收到1萬2千封粉絲信，還常被少女粉絲追著跑，那時候我有些喘不過氣。」與伴侶拉貝特交往長達30年，雖於2010年分手，兩人仍維持密切關係。

1934年出生於加州比佛利山莊的李察張伯倫，自稱成長於「威爾希大道錯的那一側」，遠離好萊塢的奢華世界。他原本主修繪畫，後來因一次學生舞台劇而對表演產生濃厚興趣，服完兵役後，他進入演藝圈並迅速嶄露頭角，他曾談及童年時父親的情緒虐待帶來的心理創傷，也坦言晚年終於能自在地面對真實的自己，是他人生中最深的解脫，如今，這位跨越多個世代的傳奇巨星辭世，讓影壇與觀眾無不感到惋惜。