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金曲樂團成員「斜槓當台語YouTuber」！白雲、馬國畢都來力挺！

記者蔡琛儀／台北報導

董事長樂團貝斯手鈞董近年來致力於台語推廣，除了成立「台灣董仔台語詞曲創作學院」，邀請台語歌詞教父武雄、金曲台語歌王朱約信、拷秋勤樂團主唱林家鴻、董事長樂團主唱吳永吉、小護士樂團主唱許霈文等人擔任講師開班授課，更創立全台語頻道「瘋人研究院」，未來將更名為「大台台語台」，近期已將台灣漫畫先驅蕭言中的《童話短路》拍成台語短片上架。

▲▼ 董事長樂團貝斯手鈞董創斜槓當台語YOUTUBER。（圖／獨一無二娛樂文化提供）

▲董事長樂團貝斯手鈞董（中）斜槓當台語YouTuber。（圖／獨一無二娛樂文化提供

鈞董表示，在影音串流平台的世界中，台語的YouTuber少之又少，線上相關的台語影音內容多半屬於學術性質相較無法受到年輕族群青睞，引此製作一系列無厘頭、風趣詼諧又能潛移默化台語文認知的節目內容，作為母語傳承的紀錄。

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之所以選擇蕭言中的作品翻拍，對方不但是第11屆金漫獎特別貢獻獎，《童話短路》更是當年眾所皆知的媒體連載作品，但蕭言中在2023年辭世，因此以這部作品作為致敬。鈞董笑稱與蕭言中算是酒肉朋友，因為以前相遇多在聚會上；由於兩人同為復興美工校友，鈞董很欣賞對方，以前也曾想畫漫畫，但是那個年代在台灣當漫畫家會餓死，所以很佩服蕭言中勇敢選擇這條路。

此外，鈞董找來白雲、馬國畢、黃鐙輝、逸祥、柯大堡、蔡祥等優秀演員拍攝《童話短路》，因為大家都是多年好友，也是閃亮之星棒球隊隊友，平時私交甚篤，這些演員都是資歷深厚、配合度高的職業藝人，雖然製作費用很低，但是以推廣台語的角度邀請他們參與演出都表示義不容辭，現場大家都玩得很開心，影片效果極佳，就連幕後花絮都很有趣，鈞董預告「瘋人研究院」將計畫拍攝第二季。

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