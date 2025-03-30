織織認「交往16年人財兩失」　分手2年嘆：在有毒關係折騰

記者王靖淳／綜合報導

人氣漫畫家織織2023年宣布和賴賴分手，結束16年感情，平時會在社群記錄生活的她，最近透過Threads回覆網友貼文，內容曝光後，掀起不小討論。

▲織織、賴賴2023年宣布分手。（圖／翻攝自Facebook／賴賴&織織）

有網友發文提到，發現7年男友劈腿，跟別人交往一年後懷孕且登記結婚，讓她相當心痛。原PO表示，男友希望她能留在他身邊，似乎想繼續以前的生活。令她錯愕的是，對方稱他的新婚妻也認同這樣的安排，「我很清楚知道他就是變心了，卻無法停止悲傷，甚至考慮接受他說的方案，但我自己心裡明白，那樣換來的只會是無止境的黑暗。」貼文曝光後不久，意外釣出織織回應，「雖然狀況不太一樣，但我這樣在有毒關係內折騰16年之後人財兩失，身體健康扣打消耗殆盡。」

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▲▼織織回覆網友留言。（圖／翻攝自Threads／chichinote）

事實上，織織先前曾回覆過一篇名為「朋友做什麼事是底線，你會選擇永遠斷交」的貼文，當時她回應：「跟我男友打砲還裝傻。」後來更在網紅艾瑞絲的貼文底下留言透露，自己聽過最假的話是「我只愛你一個」，如今再度透過Threads回覆網友貼文，再度掀起討論，讓其他人看到之後，紛紛在她的回文底下留言，「漫畫看了」、「最有說服力之廣告文」、「現在回想織織媽根本先知，當年力阻那段戀情。」