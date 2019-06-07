快訊／田口淳之介呼麻保釋首現身！　警局前磕頭下跪…宣布暫退演藝圈

記者陳芊秀／綜合報導

日本傑尼斯男團「KAT-TUN」的前成員田口淳之介因吸食大麻，和女友小嶺麗奈雙雙遭到警方逮捕拘留，7日晚間他和女友各以日幣300萬元（約台幣88萬元），共600萬（約台幣176萬元）獲得保釋，走出東京灣岸署時，受到現場上百位媒體記者包圍。他眼眶含淚說：「我打從心底感到抱歉，今後我不會再碰毒品」，同時宣布即日起停止所有演藝工作，「我會用這段時間來反省贖罪」，最後更當場下跪16秒，現場掀起一陣騷動。

▲田口淳之介磕頭下跪。（圖／翻攝自推特）

請繼續往下閱讀...

現年33歲的田口淳之介離開傑尼斯後，成為歌手展開音樂活動，卻在巡迴演唱會開始前，於5月22日被查獲家中有大麻，連女友也染毒共同接受調查。他坦承吸食大麻已經10年之久，等於從傑尼斯時代開始就染毒，被羈留至第17天獲釋，走出警局瞬間面對大批媒體，先90度鞠躬，並以立正姿勢大聲說：「這次造成這麼大的騷動，帶給大家困擾，非常的對不起，同時對我有所期待，粉絲，相關人士造成莫大的困擾，再次誠心道歉。」

同時田口淳之介宣誓，「我發誓，從今以後，不會再碰大麻等相關毒品，也不會再做出違法的行為！」最後談到未來的活動，「接下來會有一段時間，我會停止所有演藝活動，徹底地重新做人、贖罪，為了能夠早日贏回大家的信賴，我會拼命地活下去，請大家繼續給我指導、指教。」他最後大喊「真的非常抱歉」，同時下跪磕頭謝罪，時間更將近16秒，現場也有人聲援「加油」，最後向現場媒體3鞠躬後，便離開警局。