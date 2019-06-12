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金曲30／蔡秋鳳初爭歌后　曾心酸：我做賊嗎...走路「抬不起頭」

記者蔡琛儀／專訪

「別人的性命是框金又包銀，阮的性命不值錢」 ，眼前這位皮膚白皙、身材嬌小如少女的女子，正是有著「苦情歌后」封號的蔡秋鳳，信口一開就以招牌鼻音腔唱起經典歌《金包銀》、新歌《離水的魚》，不過她隨後微微蹙起眉頭，原來兩年多年來困擾著她的耳疾偶爾還是會在她唱歌時出來搗亂，但她馬上俏皮敲敲桌子，「現在都沒事，沒事了！」

▲▼蔡秋鳳入圍金曲台語歌后專訪。（圖／記者張一中攝）

▲蔡秋鳳入圍金曲台語歌后相當驚喜又開心。（圖／記者張一中攝）

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媒體大多寫她是出道40年終於叩關金曲，她撒嬌的澄清：「沒那麼久啦！頂多34、35年而已。」她憑《什麼樂》、 《金包銀》、《爽到你艱苦到我》 等歌曲在台語歌壇佔有一席之地，2014年還站上台北小巨蛋；很難想像如此風光的她，過去出門老戴著口罩、頭低到不能再低，就怕被旁人認出，曾被誤會「驕傲、有距離感」，還被取綽號「不抬頭的姑娘」，直到這十年間，厝邊頭尾才發現原來家裡隔壁住著一個天后，連妹妹的同學看到她站上小巨蛋，才知道她的身份。

蔡秋鳳從小就愛唱歌，在決定踏入歌壇前也跟保守的家裡鬧了不小的革命，慘被家人剃頭、負氣離家出走，充滿戲劇性，後來即便爭取到可以出去唱歌，但只要有客人來訪，就會被趕進房間不能出來，著實讓她心中委屈不已，「 為什麼人家家裡有出一個歌星、明星就很驕傲開心，我唱歌當了歌手，反而大家這樣，我也不是做壞事、做賊，為何要把我關起來。」但也因為家庭保守，加上她天生個性使然，讓她出道後好長一段時間過著「不抬頭」的生活。

▲▼蔡秋鳳入圍金曲台語歌后專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼蔡秋鳳近年努力從「苦情歌后」轉型。（圖／記者張一中攝）
▲▼蔡秋鳳入圍金曲台語歌后專訪。（圖／記者張一中攝）

她人生第一次登台演出是在台中的聯美歌廳，個性本就內向的她緊張到不行，幸好最後演出完美落幕，但糗的是，她粉末初登場後的隔天，就因下台時走錯地方，從台上摔下來，至今想起來還是覺得好笑；而她也因年紀太小，14、15歲就被迫要打扮得跟18歲一樣，戲稱當時眼睛畫得跟「青紅燈」一樣。

她真正加入唱片公司，是國際公司「東尼機構」，同門的有劉文正、鳳飛飛等天王天后，見到這些過去只出現在電視機上的偶像，讓當時的小蔡秋鳳大大開了眼界；後來她改簽進蔡振南創立的「愛莉亞唱片」，當時蔡振南寫的《什麼樂》馬上幫蔡秋鳳打響知名度，隨後的《金包銀》更是替她創造事業高峰，但她笑說這首歌本來是要給楊宗憲和謝雷唱的：「這歌江湖味很重，當時是要給別人唱，但製作人叫我試音，我只唱一句，他說就是你唱。」就這樣意外成了她的招牌曲之一。

事業得意，感情卻不若工作順遂，外界較為熟悉她的兩段情最後皆無疾而終，她表示十年前也很追求愛情，現在隨緣生活反而更加自在，以家庭為重的她，至今仍和爸媽住在一起，家中姐妹們也都沒嫁，「 現在這年紀還是陪家人比較自在，老人家年紀也很大，已經是我的福氣，我只有沒感情，其他都圓滿，現在只要身體健康、陪爸爸媽媽、有歌唱就開心唱就好。」

▲▼蔡秋鳳入圍金曲台語歌后專訪。（圖／記者張一中攝）

▲▼蔡秋鳳不輕言退休。（圖／記者張一中攝）

▲▼蔡秋鳳入圍金曲台語歌后專訪。（圖／記者張一中攝）

如今她熬了多年，憑著專輯《離水的魚》取得金曲獎門票，蔡秋鳳開心不已，公布入圍時她人還躺在床上，接到電話驚醒：「在開玩笑吧！」蔡秋鳳爸媽高齡90多歲，家人也已不再像當初那麼強烈反對她唱歌，她興奮地回家分享入圍金曲，老人家們搞不清楚金曲獎是什麼，還誤以為她中了樂透。她自虧是「老人家」，表示這些年來努力配合時代潮流，一直在嘗試改變，不管是曲風、唱腔，將當初的重口味風格內化，「真的很謝謝，因為我的努力，評審有感受到，這個對我來講是莫大的鼓勵。」更直呼這次所有入圍者都實力堅強，屆時會帶著從小帶到大的紅色平安符保平安。

歌壇耕耘多年，再加上近幾年為耳疾所苦，蔡秋鳳坦言去年病況最嚴重時，曾想過退出歌壇休息，「但我後來想想不行欸，我一定會後悔，看到電視一定會後悔的，而且我為了唱歌，好不容易跟家裡爭取到，當然唱這麼久會想休息，但不至於退休，退休會老欸！」她原定今年要唱小巨蛋，但因耳疾只能抱憾，因此也開始準備明年二度攻蛋，去年底才發片的她，新專輯又快要推出，「不退休」這三個字，她真的不是隨便說說。

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蔡秋鳳, 金曲獎, 金曲30, 2019金曲獎, 第30屆金曲獎

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