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HowHow罕見動怒「別把人民當白痴」：只看呱吉質詢還以為議員都講道理！

記者張筱涵／綜合報導

「百萬YouTuber」HowHow（陳孜昊）平時愛搞怪以邊緣人自稱，和鄧福如結婚後被狂噹「叛徒」，總是帶給大家歡樂的他5日罕見嚴肅談政治，過去對議員質詢一點興趣都沒有，在呱吉（邱威傑）當上議員後才開始看，才發現並不是每個人都那麼和平講道理。

▲HowHow拍攝的不論業配或創作影片都相當有趣。（圖／翻攝自HowHow IG）

▲HowHow拍攝的不論業配或創作影片都相當有趣。（圖／翻攝自HowHow IG）

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在呱吉當上議員後，HowHow都會關注他的質詢影片，以此作為出發點開啟對其他議會跟議員質詢影片的興趣，怎料原本以為可以看見每個人都跟呱吉一樣和平講道裡，結果卻是一陣大大失望：「不看還好，看了一些我真的氣到心臟會病發。」

HowHow爆氣狂批：「各種鬼打牆、各種跳針、各種小學生式的吵架。明明就是這個樣子，台上局長或台下議員說的（應為得）清清楚楚，但另一方硬是要跳針。很可怕。」接著懷疑選舉公報上每個首長和議員明明都擁有顯赫學歷背景，但在議會上的行為表現卻不是如此：「你們要白痴我沒意見，但不要把人民當白痴。」

▲HowHow拍攝的不論業配或創作影片都相當有趣。（圖／翻攝自HowHow IG）

▲HowHow看了呱吉質詢再看其他議員質詢很失望。（圖／翻攝自HowHow IG）

粉絲看了HowHow發言都表示同意外，也驚訝對方會突然這麼嚴肅講政治相關話題，「How哥第一次比金城武還帥」、「呱吉的是健康質詢」、「這個不業配的真心話帥翻」、「如果大家都像呱吉像是在公司裡開會那樣，真正就是論事把事前分析好的問題提出跟與對方討論解決方案，政府效率一定進步不少倍」。

【HowHow IG全文】

最近都會關注邱議員質詢的影片，

這引起我好奇去關注其他議員跟議會質詢的影片。

老實說在這之前我完全對這種質詢一點興趣都沒有。

如果只看過呱吉質詢，還真的會以為所有議會質詢都是這麼和平講道理。

不看還好，看了一些我真的氣到心臟會病發。

各種鬼打牆、各種跳針、各種小學生式的吵架。

明明就是這個樣子，台上局長或台下議員說的清清楚楚，但另一方硬是要跳針。

很可怕。

選舉公報裡面首長或議員每個不是都學歷顯赫，但為什麼有些在議會裡面跟個白癡一樣。

你們要白痴我沒意見，但不要把人民當白痴。

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關鍵字

HowHow, 陳孜昊, 呱吉, 邱威傑

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