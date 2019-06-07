言承旭拍戲驚爆「異常反應」令人心疼！　聞林志玲結婚反問：真的嗎

娛樂中心／綜合報導

林志玲6日突然拋出震撼彈，閃電宣布嫁給日本國民天團EXILE（放浪兄弟）的AKIRA，引發外界一陣驚呼「竟然不是言承旭？」言承旭過去與她情纏糾葛17年，如今得知舊愛結婚喜訊，他雖在第一時間給出祝福，私底下卻被爆出「異常反應」，讓工作人員看在眼裡格外令人心疼。

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▲言承旭與林志玲有過一段情。（圖／資料照／© Jerry Yan Japan Official Fan club提供）

得知林志玲結婚喜訊後，人正在北京拍戲的言承旭一開始驚訝問：「真的喔？」下秒便大方給出祝福：「很祝福她。」

然而，據《自由時報》報導，一名工作人員透露，當時眾人原先擔心言承旭心情會受影響，沒想到對方依舊很開心地拍戲，完全沒有流露一絲不悅或落寞。不過，由於他目前趕拍的是喜劇，外界推測或許正是因為如此，才會一直處於歡樂氣氛當中。

事實上，林志玲和言承旭2002年時，因被拍到一起看電影，意外使得戀情曝光，直到2005年女方手機送修時，雙方穿浴袍的親密照曝光，使得傳聞更顯具體。不過，她後來經歷「摔馬事件」時，卻出現了另名追求者邱士楷，外傳2人因此情斷。在爆出分手消息後，她也曾在節目上，談到對方時不禁泛淚紅鼻，一時控制不住情緒。

▲林志玲閃電嫁給AKIRA。（圖／翻攝自林志玲微博）

沒想到，林志玲和言承旭2017年時，又被拍到在馬來西亞約會，一度傳出舊情復燃，豈料之後又沒有下文，最後無疾而終。如今她終於在對的時間、遇到對的人，與AKIRA結婚喜訊一公開，不僅震驚外界，也吸引大票粉絲紛紛湧入微博、IG及臉書留言祝賀，在網路上掀起極大討論度。