林志玲3天前早PO「婚紗照」！　胸前透視畫面超兇

記者劉宜庭／綜合報導

林志玲6日宣布嫁給日本放浪兄弟成員AKIRA，結婚喜訊一出，立刻在演藝圈掀起極大討論度，就連微博也罕見出現紅色「爆」字，同時間有超過千萬人熱議此事，顯見消息相當震撼。然而，有網友回翻她過去發文，發現早在3天前就曾PO出一張「婚紗照」，意外掀起討論。

▲林志玲結婚喜訊在演藝圈掀起極大討論度。（圖／CFP）

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宣布結婚前3天，林志玲曾在社群網站曬出一張婚紗照，文中絲毫未提到結婚一事，僅以平常口氣和粉絲打招呼：「午安，休息一下~看看窗外的風景～。」當時PO出的照片中，她身穿全白婚紗，胸前挖出大洞，搭配上半身透視花紋，加上禮服貼身剪裁，讓好身材一覽無遺，同時也大方展現傲人事業線，性感指數直破表。

然而，PO照相隔短短3天時間，林志玲就閃電宣布與AKIRA結婚，讓人不禁聯想，當時所曬的婚紗照，是否並非只是工作照而已？意外引發外界無限想像與揣測。

▲林志玲3天前早PO「婚紗照」。（圖／翻攝自林志玲Instagram）



事實上，林志玲出道超過20年，擁有「台灣第一名模」封號，44歲依然維持凍齡外貌、窈窕身材，是不少人心目中的女神。她過去與言承旭情纏多年，先前還曾拍到兩人一起現身馬來西亞，沒想到如今傳出結婚消息，新郎另有其人，是日本天團放浪兄弟成員AKIRA，讓不少粉絲震驚不已。

▲林志玲閃嫁AKIRA。（圖／翻攝自林志玲Instagram）



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