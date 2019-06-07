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比閃嫁AKIRA更震撼！　日網友驚呼：林志玲44歲比我20歲還美

▲▼林志玲。（圖／翻攝自IG／chiling.lin）

▲日本網友都不敢相信這竟然是44歲的美貌。（圖／翻攝自IG／chiling.lin）

娛樂中心／綜合報導

林志玲6日突然宣布閃嫁日本「放浪兄弟」成員AKIRA，讓全亞洲粉絲都相當震撼與驚喜，微博還一度因為太多人搜尋而當機。對於日本網友來說，比起兩位俊男美女閃婚，更讓人訝異的是林志玲的凍齡美貌，許多人都不敢相信她竟然已經44歲，直呼「她44歲比我20歲的時候還美！」

▲林志玲。（圖／翻攝Akira IG、林志玲IG、Ralph Lauren IG）

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▲林志玲大AKIRA 7歲，今年已經44歲。（圖／Ralph Lauren IG）

林志玲和AKIRA公布喜訊後，瞬間在娛樂圈掀起一陣熱議，但更多日本網友不敢相信林志玲竟然大AKIRA 7歲，紛紛在推特寫下「她竟然已經44歲！」「在聽到林志玲的年紀後，我完全掩飾不住我的震驚」、「44歲還保有這種美貌不合理！」

▲林志玲3天前早PO「婚紗照」。（圖／翻攝自林志玲Instagram）

▲林志玲3天前PO出的婚紗照是個預告。（圖／翻攝自IG／chiling.lin）

還有網友關心兩人婚後是否會生孩子？事實上，林志玲在2014年已經悄悄到醫院凍卵，婦產科蔡鋒博醫師提出2種求子計畫，第一是可以用之前冷凍的9顆卵進行人工生殖；第二是再取一次卵，把44歲和39歲時的卵子合併使用。

此外，命理師詹惟中3年前預言「林志玲結婚」成真，如今他更鐵口斷定「3年內會懷孕」，因為兩人性事超合，可以說是「乾柴遇上烈火」，而且有小孩以後會讓兩人婚姻更加甜蜜。

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關鍵字

林志玲, AKIRA, 閃婚, 放浪兄弟

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