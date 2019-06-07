南太鉉公開戀愛1月就劈腿！　歌手女友爆氣「揭小三對話」：盡做些垃圾事

記者張筱涵／綜合報導

南韓藝人南太鉉（남태현）4月22日認愛音樂才女張才人（장재인），怎料才1個多月女方就在Instagram上爆出男方劈腿的證據，同時狠嗆：「看來過去的那些女生只是默默承受並放過這一切，但我無法忍受有更多受害者出現！」

▲南太鉉和張才人4月才認愛。（圖／翻攝自南太鉉、張才人IG）

張才人4月22日和南太鉉公開戀愛後，在一起上的節目《工作室》或其他場合也都是笑嘻嘻的看起來很幸福，怎料過不到2個月這段戀情竟出現了180度的變化。

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A女透過Instagram傳訊息向張才人表示：「我很抱歉，我真的苦惱了很久還是認為您要知道這件事情…他（南太鉉）前天跟我在一起…我如果知道他有女友絕對不會開始這段關係的，照他的說法是你們很久以前就分手，只是因為才人公司說不能發新聞說分手了，結果全都只是謊言，前天他主動聯絡說要喝酒就見面了，剛剛把聊天紀錄都刪光了沒有更多聊天紀錄（可以給你）了。」

▲張才人公開A女的私訊內容。（圖／翻攝自너가 좋아할 이슈臉書）

接著張才人放上了A女和南太鉉的聊天紀錄，可以看見A女不停質疑南太鉉和張才人出雙入對卻騙她早就分手，而男方則是不停地激烈否認並反問A女：「老實說前陣子姐姐也想和我在一起的不是嗎，（和你在一起）當時的確沒有女友，只是狀況很多，所以我當時就對姐姐說實話啦！我不能跟姐姐交往！」

▲南太鉉和A女對話內容全被公開。（圖／翻攝自너가 좋아할 이슈臉書）

張才人爆氣地說：「還在互相了解的階段就自作主張地公開戀愛，讓我公司人員和我都深陷困擾，你要活得這麼渣就不要公開啊，還想說幹嘛這麼執著要公開戀愛和聯絡，原來是因為你四處做些垃圾事。南太鉉先生、特別是南太鉉粉絲，不要再用Instagram私訊傳些不好聽的話，看來過去的那些女生只是默默承受並放過這一切，但我無法忍受有更多受害者出現！雖然你一定不可能改過自新，但至少要過得有良心一點吧。」

▲張才人爆氣。（圖／翻攝自너가 좋아할 이슈臉書）

雖然目前張才人已經把Instagram貼文全數刪除，但這些對話和貼文內容早已瘋傳在韓網，他們也分別在NAVER熱搜上第一、二名，引起網友熱烈討論。

▲南太鉉、張才人登NAVER熱搜。（圖／翻攝自NAVER）