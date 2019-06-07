AKIRA年賺1800萬輸林志玲2億！　日網洗版式狂讚「美男美女」

記者陳芊秀／綜合報導

日本男團「EXILE」成員AKIRA閃婚「台灣第一名模」林志玲，7歲姐弟戀修成正果，喜訊令全亞洲又驚又喜。他以過人舞蹈演出踏入娛樂圈，並跨界演出電影電視劇，不過令人好奇的收入，據傳年賺日幣4000萬（約台幣1200萬元）到6000萬（約台幣1800萬元）之間，年收入相差近10倍。

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▲AKIRA年賺1800萬，輸林志玲2億高收入。（圖／翻攝自IG／林志玲、AKIRA）

據日媒統計，AKIRA在EXILE成員中年收入排行第4，除了巡迴演出，還有拍攝電視劇、電影的片酬，估計年收入最高達日幣6000萬。他舞藝精湛，身兼「EXILE」、「EXILE THE SECOND」2團，2017年接下經紀公司旗下的養成學校「EXPG」，並擔任董事，連在台北、紐約也有開設分校，事業版圖再往外延伸。

林志玲日前透露為了做慈善，已經透入8位數人民幣，相當於自己一半積蓄，意外曝光自己的財產高達上億元。她近年在大陸商演不斷，光1年就賺2億台幣，和AKIRA結婚被日媒形容是超級格差婚，同時也被網友洗版式狂讚「美男美女的組合」、「AKIRA太棒了」、「太太好漂亮」、「老婆被台灣人視為至寶啊」、「太羨慕了」、「嫁給愛情了！」

▲林志玲嫁AKIRA，被日本網友洗版式狂讚「美男美女的組合。」（圖／翻攝自日網／Yahoo Japan）

AKIRA擁有帥氣外型，出道以來緋聞極少，除了2011年被拍到和長澤雅美交往，隨後的緋聞都僅止於傳言。他最後一次演出舞台劇，就是和林志玲合作扮演夫妻，隨後因為演出《GTO麻辣教師》台灣特別篇，還來台北拍外景，現在更娶走第一名模，正式成為台灣女婿。

▲林志玲和AKIRA夫妻自拍，閃爆全亞洲。（圖／翻攝自微博）