AKIRA娶林志玲「0606藏玄機」　林志穎收到祝福笑哭：不是我结婚！

記者劉宜庭／綜合報導

名模林志玲6日在各大社群網站發表喜訊，宣布與小7歲的日本放浪兄弟成員AKIRA結婚。消息一出震驚整個演藝圈，不少好友也在第一時間發文祝賀，然而，林志穎卻在這天莫名收到祝福，原來是名字又被誤植成女神了，自嘲「林志穎嫁出去了」更頓時登上微博熱搜榜，笑翻大票網友。

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▲林志玲、林志穎名字只差一個字。（圖／翻攝自林志穎微博）



▲林志玲名字又被誤寫成林志穎。（圖／翻攝自林志穎微博）

▲林志穎自嘲「林志穎嫁出去了」結果登熱搜​​​​。（圖／翻攝自微博）

AKIRA與林志玲2011年因舞台劇《赤壁～愛》扮演夫婦相識，從2018年開始交往半年，雙方便在6月6日這天，同步在台灣、日本東京辦理結婚登記。事實上，6月6日是他13年前加入「放浪兄弟」的紀念日，因此結婚也選在這一天辦理登記，其實別具意義。

▲AKIRA、林志玲結婚喜訊震驚眾人。（圖／翻攝自林志玲微博）

林志玲結婚喜訊一出，不僅引來大票粉絲暴動留言，不少演藝圈好友也紛紛出聲祝福，包括五月天阿信、林俊傑、林心如、鄭元暢、阿Sa（蔡卓妍）、黑人（陳建州）、謝金燕、舒淇、楊謹華、馬天宇、張歆藝等人，都親自留言祝賀。

▲演藝圈好友紛紛留言祝福林志玲。（圖／翻攝自林志玲微博、Instagram）



黃曉明2015年娶Angelababy（楊穎），在上海舉行世紀婚禮時，當時搶到新娘捧花的人，正是林志玲。如今志玲姐姐終於如願嫁人，黃曉明也笑說：「捧花的力量，恭喜恭喜！」

▲黃曉明「捧花的力量」祝福林志玲。（圖／翻攝自黃曉明微博）