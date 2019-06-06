ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

AKIRA娶林志玲「0606藏玄機」　林志穎收到祝福笑哭：不是我结婚！

記者劉宜庭／綜合報導

名模林志玲6日在各大社群網站發表喜訊，宣布與小7歲的日本放浪兄弟成員AKIRA結婚。消息一出震驚整個演藝圈，不少好友也在第一時間發文祝賀，然而，林志穎卻在這天莫名收到祝福，原來是名字又被誤植成女神了，自嘲「林志穎嫁出去了」更頓時登上微博熱搜榜，笑翻大票網友。

►點我看【林志玲閃嫁AKIRA】相關報導

▲林志玲、林志穎名字只差一個字。（圖／翻攝自林志穎微博）

請繼續往下閱讀...

▲林志玲、林志穎名字只差一個字。（圖／翻攝自林志穎微博）

▲林志玲名字又被誤寫成林志穎。（圖／翻攝自林志穎微博）

▲林志玲名字又被誤寫成林志穎。（圖／翻攝自林志穎微博）

▲林志穎自嘲「林志穎嫁出去了」結果登熱搜​​​​。（圖／翻攝自微博）

▲林志穎自嘲「林志穎嫁出去了」結果登熱搜​​​​。（圖／翻攝自微博）

AKIRA與林志玲2011年因舞台劇《赤壁～愛》扮演夫婦相識，從2018年開始交往半年，雙方便在6月6日這天，同步在台灣、日本東京辦理結婚登記。事實上，6月6日是他13年前加入「放浪兄弟」的紀念日，因此結婚也選在這一天辦理登記，其實別具意義。

▲▼ 林志玲 。（圖／翻攝自微博攝）

▲AKIRA、林志玲結婚喜訊震驚眾人。（圖／翻攝自林志玲微博）

林志玲結婚喜訊一出，不僅引來大票粉絲暴動留言，不少演藝圈好友也紛紛出聲祝福，包括五月天阿信、林俊傑、林心如、鄭元暢、阿Sa（蔡卓妍）、黑人（陳建州）、謝金燕、舒淇、楊謹華、馬天宇、張歆藝等人，都親自留言祝賀。

▲演藝圈好友紛紛留言祝福林志玲。（圖／翻攝自林志玲微博）

▲演藝圈好友紛紛留言祝福林志玲。（圖／翻攝自林志玲Instagram）

▲演藝圈好友紛紛留言祝福林志玲。（圖／翻攝自林志玲Instagram）

▲演藝圈好友紛紛留言祝福林志玲。（圖／翻攝自林志玲Instagram）

▲演藝圈好友紛紛留言祝福林志玲。（圖／翻攝自林志玲微博、Instagram）

黃曉明2015年娶Angelababy（楊穎），在上海舉行世紀婚禮時，當時搶到新娘捧花的人，正是林志玲。如今志玲姐姐終於如願嫁人，黃曉明也笑說：「捧花的力量，恭喜恭喜！」

▲黃曉明「捧花的力量」祝福林志玲。（圖／翻攝自黃曉明微博）

▲黃曉明「捧花的力量」祝福林志玲。（圖／翻攝自黃曉明微博）

峮峮直播跳舞「突轉身脫掉白T」　畫面太兇..吳宗憲驚呼：對了啦！

推薦閱讀

唐綺陽1年前直斷「林志玲會嫁掉」！　神預言成真…網讚爆：不愧國師

唐綺陽1年前直斷「林志玲會嫁掉」！　神預言成真…網讚爆：不愧國師

林志玲閃婚AKIRA　小S驚「實在太另類」：當然要祝福她

林志玲閃婚AKIRA　小S驚「實在太另類」：當然要祝福她

林志玲官宣結婚！「緋聞男友」言承旭北京拍戲：完全不知情

林志玲官宣結婚！「緋聞男友」言承旭北京拍戲：完全不知情

情纏17年！　林志玲「不會說謊」忍淚斷開言承旭

情纏17年！　林志玲「不會說謊」忍淚斷開言承旭

林志玲閃嫁AKIRA　邱瓈寬接電話：WHAT THE FUCKING SURPRISE！

林志玲閃嫁AKIRA　邱瓈寬接電話：WHAT THE FUCKING SURPRISE！

AKIRA為林志玲「準備全中文聲明」　娶走華人女神承諾：我會珍惜她

AKIRA為林志玲「準備全中文聲明」　娶走華人女神承諾：我會珍惜她

黃子佼一收工「收到林志玲私訊」：還在瞭解發生什麼事

黃子佼一收工「收到林志玲私訊」：還在瞭解發生什麼事

林志玲懷孕了？　「7歲差姐弟戀」親揭閃婚真相

林志玲懷孕了？　「7歲差姐弟戀」親揭閃婚真相

8年前舞台劇就演AKIRA老婆　林志玲重心轉日本認：有喜歡的人了！

8年前舞台劇就演AKIRA老婆　林志玲重心轉日本認：有喜歡的人了！

林志玲嫁日本人…網驚：黑澤志玲！　閃婚AKIRA微博爆了

林志玲嫁日本人…網驚：黑澤志玲！　閃婚AKIRA微博爆了

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」：讓我們一起幸福

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」：讓我們一起幸福

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「隱乳女神」阿樂泳裝超大尺度　深V高衩泳裝全場暴動

林志玲IG報喜：我結婚了！　首曬「夫妻合照」：讓我們一起幸福

林志玲3天前早PO「婚紗照」！　胸前透視畫面超兇

AKIRA前女友是長澤雅美！　熱戀2個月分手…網爆「為了林志玲」

快訊／林志玲閃婚！　新郎是放浪兄弟AKIRA

林志玲情纏17年言承旭「我曾跌倒過」　親吐6大關鍵愛上AKIRA！

放浪妻子都大有來頭！Akira閃婚林志玲　Hiro祝福：他有先告知

男友陳屍摩鐵「2年後就要結婚」！　8年網紅女友摸冰屍痛哭：為什麼沒拉住你

情纏17年！　林志玲「不會說謊」忍淚斷開言承旭

言承旭震驚出聲了！　送林志玲「4個字」情纏17年劃句點

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

林志玲, AKIRA, 志玲姐姐, 志玲姊姊, 林志穎

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 言承旭拍戲驚爆「異常反應」令人心疼！　聞林志玲結婚反問：真的嗎
  2. 荒山亮配音「肚子咕咕叫」　工作人員：聲音大到全錄進去
  3. 新婚僅4個月…　李兆基遺孀憔悴現身「幫30年愛人辦死亡證明」
  4. 失禮男童要求：聞腋下　AKIRA溫柔教育…網讚爆：林志玲嫁對了
  5. 言承旭「這敗筆」錯過林志玲！　她等17年放棄了...半年姊弟戀「閃嫁日本老公」
  6. 微博瞬間當機！熱搜第一名海放「林志玲結婚」300萬　網悲幫QQ：可惜不是你
  7. 快訊／《小獅王》動畫導演心肌梗塞逝！　電車站昏倒…搶救6天不治
  8. 看完五月天電影只跪求「一件事」　相信音樂聽到答應了！
  9. 曹格10歲帥兒冷瞪Grace！　下一秒出手網驚「寵妹狂魔」
  10. AKIRA娶林志玲「0606藏玄機」　林志穎收到祝福笑哭：不是我结婚！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366