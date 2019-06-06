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劉書宏爸包粽「豪華餡料」成本破百！　夏語心、葉星辰爽當吃貨

記者李欣容／綜合報導

謝佳見、葉星辰、劉書宏、夏語心合作新戲《男神時代》，今（6日）一起買粽子到劇組慰勞工作人員，4人拍戲培養出好感情，有時他們湊在一起鬥嘴實在太吵，還會被導演虧，「分貝量一定超標！」劉書宏爆料爸爸在包粽子內餡沒在客氣，葉星辰、夏語心則完全沒包棕經驗，每到端午節開心當個吃貨。

▲▼ 謝佳見和葉星辰因《男神時代》合作出好感情 。（圖／東森提供）

▲左起劉書宏、葉星辰、謝佳見、夏語心合作《男神時代》。（圖／東森提供）

謝佳見每年都會跟家人一起包粽子，從備料到綁線都難不倒，但今年因拍戲太忙，只能買現成的送給大家，希望有機會能人同事嚐嚐他的手藝。

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劉書宏的爸爸則是特地跑去上課學包粽，還買了各種超高級的食材，超大顆干貝、海鮮等配料，劉書宏笑說還好是包給家人和親友吃的，不然每顆粽子光成本都至少一兩百塊。

▲▼ 謝佳見和葉星辰因《男神時代》合作出好感情 。（圖／東森提供）

▲葉星辰（右）完全不會包粽子。（圖／東森提供）

葉星辰跟夏語心則是完全不會包粽子，就連幫忙備料的經驗都沒有，葉星辰還說：「我每年端午節家裡都會有好幾串粽子，消都消不完，每次都要吃上兩三個月，結果搞得我現在聞到粽子味都會有點『驚驚』。」

▲▼ 謝佳見和葉星辰因《男神時代》合作出好感情 。（圖／東森提供）

▲劉書宏、夏語心拿粽子合照 。（圖／東森提供）

夏語心在家只負責吃，但出道後為了維持身材，不能像小時候連吃好幾個，劉書宏跟夏語心拿粽子拍照，夏語心還被cue跳舞，雖然她滿臉疑惑，但也配合跳了一小段，場面歡樂又爆笑。

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關鍵字

謝佳見, 葉星辰, 劉書宏, 夏語心, 男神時代

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