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言承旭震驚出聲了！　送林志玲「4個字」情纏17年劃句點

記者劉宜庭、李欣容／台北報導

言承旭首度出聲！林志玲6日宣布與日本放浪兄弟成員AKIRA結婚，消息震驚整個演藝圈，不少人立刻聯想起過去與她情纏17年的緋聞舊愛言承旭。言承旭得知後，一度面露驚訝，當晚也首度經紀人回應了！

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▲林志玲、言承旭情纏14年。（圖／翻攝自林志玲微博、言承旭臉書）

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▲林志玲、言承旭情纏多年。（圖／翻攝自林志玲微博、言承旭臉書）

言承旭目前人在大陸拍戲，得知舊愛林志玲結婚消息後，經紀人代他向《ETtoday星光雲》回應表示，他當下表情驚訝，先是反問經紀人「真的喔？」下秒便大方給出祝福，「很祝福她。」

事實上，林志玲和言承旭2002年時，因被拍到一起看電影，意外使得戀情曝光，直到2005年女方手機送修時，雙方穿浴袍的親密照曝光，使得傳聞更顯具體。不過，她後來經歷「摔馬事件」時，卻出現了另名追求者邱士楷，外傳2人因此情斷。在爆出分手消息後，她也曾在節目上，談到對方時不禁泛淚紅鼻，一時控制不住情緒。

沒想到，林志玲和言承旭2017年時，又被拍到在馬來西亞約會，一度傳出舊情復燃，豈料之後又沒有下文，最後無疾而終。

▲▼林志玲、AKIRA因合作舞台劇《赤壁》相識相戀。（圖／翻攝自日網）

▲林志玲6日宣布嫁給AKIRA。（圖／翻攝自AKIRA臉書）

如今，44歲林志玲終於在對的時間、找到對的人，6日宣布結婚，情定小7歲日本放浪兄弟成員AKIRA，消息震驚整個演藝圈。喜訊公開後，雙方陸續在社群網站PO出聲明，她也曬出夫妻同框合照，感性表示：「我結婚了！也希望每個相信愛情的你和妳，都能擁有屬於自己的幸福。」

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