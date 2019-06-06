曾秒殺3場紅館　香港樂團「Supper Moment」將來台

記者蔡琛儀／台北報導

香港樂團「Supper Moment」去年年底在香港紅館成功舉行三場爆滿演唱會，將在6月21日推出首張國語專輯《無盡》，還來台灣錄音，他們對台灣美食讚不絕口，常在錄音收工之後，一行人到夜市大啖小吃，開玩笑說：「台灣小吃真的『猴塞雷』！我們回香港都不敢量體重啦！」對蚵仔煎、臭豆腐、滷味......念念不忘的他們，已經對即將在台展開的專輯宣傳期充滿期待。

▲香港樂團Supper Moment將來台宣傳。（圖／奇蹟娛樂提供）

Supper Moment從最初只有兩個客人的餐廳演唱，一步一步努力耕耘音樂路，終於踏上紅館面向八千多名樂迷的大舞台，今年他們精選曲目重新以國語演唱，將粵語詞翻成國語歌詞後，原本會擔心詞意無法相同，但後來的國語詞版本完整保留了原意，讓Supper Moment驚嘆「一樣不一樣」的真諦。

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近日端午節將屆，他們說：「端午節在香港也是很重要的節日，吃粽子、看龍舟比賽，或是和朋友去海邊玩水，因為香港有個說法是游過龍舟水，都會行好運。每年香港都有龍舟賽事和嘉年華會，有表演、美食等等，我們也參與了好幾年的現場表演，所以端午節幾乎都在工作中度過。」

▲香港樂團Supper Moment將來台宣傳。（圖／奇蹟娛樂提供）

Supper Moment更說：「香港人通常愛吃『鹼水粽』和『廣東鹹肉粽』，不知道台灣的粽子會是怎樣口味？『一樣不一樣』呢？好想吃啊！」他們講到粽子還不忘打歌，笑稱自己的團名「Supper Moment」因為間接與美食有關，取名取得好！而團名「Supper Moment」的由來呢？他們說：「無論大家生活有多繁忙，工作後回家與家人共進晚餐的時間，往往是最窩心的時光，我們希望以音樂讓大家仔細品味感受身邊的一切情感，讓生命增添溫暖情懷。」