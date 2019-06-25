黃鐙輝捕獲「寶可夢阿伯」　超持久抓寶神器ZenFone Max曝光

娛樂中心／台北報導

曾吸引國際各大媒體：美國BBC、日本時報專篇報導過的台灣之光「寶可夢阿伯」陳三元，相信許多人都不陌生。阿伯最近一次更將原先的21台手機，一次升級到30台手機！這次藝人黃鐙輝也親自去拜訪，黃鐙輝先是歪樓地笑說：「今天要跟大家聊持久，聽說有一個阿伯蠻持久！說到持久，其實我個人也蠻強的」話說完立刻被旁人猛虧「不是那個持久」！他隨後體驗阿伯的「抓寶神車」，笑稱：「寶可夢阿伯終於有傳人了，我覺得蠻帥的！」阿伯每回出門抓寶動輒8小時以上，但完全沒有電力問題，他分享秘訣就是自己用ASUS ZenFone Max Pro (M2)抓寶，電力超強，5000mAh電量幾乎是一般手機的兩倍，正常使用可以兩天不斷電，就不需要再另外帶行動電源了！

▲▼黃鐙輝捕獲「寶可夢阿伯」。（圖／ETtoday）

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▲ZenFone MaxPro(M2)6.3吋的大螢幕讓黃鐙輝很驚訝。（圖／ETtoday）

▲阿伯的英文讓黃鐙輝聽得「霧煞煞」。（圖／ETtoday）

抓寶阿伯表示，自己挑選手機有一套，包含大尺寸與超足電力，ZenFone Max Pro (M2) 除了電力夠強，6.3吋大尺寸螢幕抓寶有爽度，長時間盯著螢幕比較不吃力。有趣的是，當詢問阿伯的手機型號時，只見阿伯說「尖峰咩私破」，黃鐙輝還自己唸了幾遍才反應過來，「阿伯的意思是說，ZenFone Max Pro（尖峰咩私破）！」搞笑的是，當黃鐙輝在炫耀自己英文能力時，立刻又被旁人吐槽。

▲黃鐙輝講英文立刻被旁人糾正吐槽。（圖／ETtoday）

「工欲善其事，必先利其器」！經過一個多小時的拍攝訪談，而且遊戲還是持續開啟的狀態，手機電量仍有約90%，讓黃鐙輝親身見證阿伯能這麼持久的原因！看來跟著寶可夢阿伯拿ZenFone Max Pro(M2)抓寶去，要成為傳人真的不是夢。

寶可夢阿伯大推：http://bit.ly/2ZAlR4a

▲抓寶阿伯使用的手機為ASUS的ZenFone Max Pro M2。（圖／ETtoday）