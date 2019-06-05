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Martin Garrix宣布「取消巡演4周」　醫生判定「韌帶斷裂」須開刀

記者洪文／綜合報導

世界百大DJ冠軍「國民老公」Martin Garrix（馬汀蓋瑞克斯）突然宣佈「取消未來4周巡演」，起因於他上個月底（5月25日）跳下DJ台摔傷，醫生判定「腳踝韌帶斷裂」必須開刀，否則將會造成永久性損傷，原訂7日於南韓首爾擔任Ultra Korea壓軸DJ，確定取消。

▲▼Martin Garrix取消巡演。（圖／翻攝自Martin Garrix）

▲Martin Garrix臉書曬出他的受傷近況。（圖／翻攝自Martin Garrix）

經紀公司發布聲明，Martin Garrix取消未來幾周所有表演，「儘管他在休息幾天後感覺良好，但進一步檢查之後確認他的踝關節韌帶斷裂，必須進行手術以防止腳踝永久性損傷，因此他被迫遵循專家建議，至少在接下來4周取消所有表演。」

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Martin Garrix表示：「我對於取消這些節目相當震驚，沒有什麼比為你們表演更開心了，當我看到你們笑的時候，讓我覺得我還活著，所以我是真的很期待表演。」他強調完全不想讓粉絲失望，不過這件事並非他所能夠控制的，「我必須經過手術，加上足夠的時間休養才能完全康復。如果我現在不接受手術，我可能永久性損傷我的腳踝，這可能代表著我無法再帶來好的表演。」他感謝大家的支持，並希望很快回到舞台上演出。

▲▼Martin Garrix在拉斯維加斯摔下DJ台。（圖／翻攝自Instagram／Martin Garrix）

▲▼Martin Garrix在5月25日拉斯維加斯表演一半摔下DJ台。（圖／翻攝自Instagram／Martin Garrix）

▲▼Martin Garrix在拉斯維加斯摔下DJ台。（圖／翻攝自Instagram／Martin Garrix）

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