陳語安「閨蜜比基尼照」解放超兇身材！　158cm仍有「逆天長腿」辣翻

記者李湘文／綜合報導

藝人陳語安演出《愛上哥們》、《狼王子》受到矚目，跟唐人影視簽約後，將事業重心轉往大陸，在工作之外，也常透過社群網站分享生活。她日前跟閨蜜前往峇里島旅行，PO出不少美景和自己的美照，5日更難得秀出比基尼，好身材得到粉絲大讚！

▲▼陳語安在峇里島狂曬美照。（圖／翻攝自陳語安Instagram）

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陳語安5月跟閨蜜飛往峇里島，為了可以留下美美的紀念照，特地租了不少平時不敢穿的浮誇洋裝，拍起照來顯得特別有度假風情。既然前往海島，當然也少不了比基尼，她5日曬出跟閨蜜一起拍的泳裝照，2人穿著一黑一白的比基尼，在鏡頭前大方展現S曲線，纖腰、美腿曲線展露無遺，照片一PO出就被粉絲狂讚超美。

▲陳語安曬出比基尼美照。（圖／翻攝自陳語安Instagram）

事實上，陳語安曾透露身高體重，158公分、體重最胖只達到39公斤，一直都屬於過瘦地帶，但身材比例保持良好，加上長期運動，練出11字腹肌和蜜桃臀，雖瘦小卻很精實。她坦言自己胃口小，便當通常只吃三分之一就飽了，為了讓身材看起來更勻稱，也努力多吃、看中醫。

▲陳語安在峇里島解放好身材。（圖／翻攝自陳語安Instagram）