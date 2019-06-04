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特稿／64歲照樣玩很大！　最年輕的「資深藝人」賀一航

文／記者許逸群

64歲的賀一航出道近40個年頭，向來愛開玩笑的他曾說：「全台灣除了90年後的年輕人，應該沒有人不認識我。」這句話沒有說錯，但只對了一半。雖然已到了會被冠上「資深藝人」的名號，且背負著不為人知的病痛，但他沒被年齡的數字追著跑，反而越活越年輕，甚至敢說，不再是只有老人才認識他。

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▲▼《我愛冰冰Show》收視慶功記者會,賀一航。（圖／記者李毓康攝）

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▲賀一航幽默感十足，是個天生笑匠。（圖／資料照／記者李毓康攝）

外景節目通常比棚內節目辛苦不少，舉凡風吹日曬雨淋，甚至最基本的體力都考驗著藝人。不過賀一航可沒把自己當老人，反而可說他是內心住著年輕活力的「資深藝人」。他除了與白冰冰、沈玉琳搭檔主持棚內節目《我愛冰冰SHOW》，他上的外景節目也從來沒少過，因為他從沒把自己當成老人。

▲賀一航。（圖／翻攝YouTube）

▲賀一航上《玩很大》相當賣命玩遊戲。（圖／翻攝YouTube）

由吳宗憲領軍的招牌節目《綜藝玩很大》，賀一航前後就去了3次之多，看似簡單的外景闖關，但「玩很大」這三個字向來不是說說，這絕對稱不上是輕鬆的工作。賀一航某次跟著節目出國，意外發生水土不服的情形，鬧了10幾次肚子，但如同KID所說：「但在正式錄影玩遊戲時看起來完全沒事，很敬業。」

▲賀一航。（圖／翻攝YouTube）

▲▼賀一航上《飢餓》跑跳、吃蟲、餓肚子都沒問題。（圖／翻攝YouTube）

▲賀一航。（圖／翻攝YouTube）

賀一航罹患大腸癌8年之久，雖然開過一次刀，但無接受過化療，不過他依然無懼號稱最「硬」的節目《飢餓遊戲》。他在今年二月去節目挑戰，跟著年輕晚輩們一起跑跳、餓肚子，他不僅沒有絲毫抱怨，且全心全意地投入節目，帶給觀眾歡笑。如今回想起來，更是令人敬佩以及心疼。

▲▼賀一航最後錄影 。（圖／中視提供）

▲賀一航無論在節目或私下，都是大家的開心果。（圖／中視提供）

賀一航在最後的日子裡，他更為打拚地投入各個節目，受邀主持新節目時也樂得像個小孩般，趕緊打電話給好友余天報喜。或許有人質疑，是否因他有負債壓力，才會扛著病痛賣命，但我想，大家更願意相信他兒子曾治豪所說的：「爸爸很熱愛這份工作，我爸爸這輩子做過的工作只有演藝圈，最喜歡的就是帶給大家快樂。」

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