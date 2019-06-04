性感女星「浴室辣舞片」曝光！　一轉正面突扯下浴巾…暗藏好身材正爆

記者李湘文／綜合報導

泰國女歌手克拉塔（Kratae R Siam）是知名的性感舞后，因為擔任泰版《Produce 101》、選秀節目《民謠偶像》的導師，知名度更上一層樓。她近日在Instagram上傳一段影片，在浴室裡性感扭臀熱舞，跳著跳著，竟還一把扯掉身上的浴巾，短短的舞蹈就讓網友high翻。

▲克拉塔外型豔麗，又有好身材。（圖／翻攝自克拉塔Instagram）

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克拉塔在Instagram發文：「Shower finished......Let’s party.（洗完澡了……來開派對吧）」影片中，她站在淋浴間裡，只用浴巾包住身體和頭髮，先是背對著鏡頭性感擺動身體，接著就緩緩轉身、扭腰走到鏡頭前面，一雙美腿和肩膀的曲線展露無遺。

▲克拉塔穿浴巾跳舞。（圖／翻攝自克拉塔Instagram）

▲克拉塔扯掉浴巾，露出美胸和蠻腰。（圖／翻攝自克拉塔Instagram）

沒想到，克拉塔接著伸手一扯，就把身上的浴巾甩到一邊，原來底下還穿著一件平口小可愛和熱褲。但衣服包不住好身材，克拉塔的豐滿上圍和小蠻腰仍十分吸引網友視線，被大讚「超辣」、「太性感了」；還有人被扯浴巾的一幕驚嚇到，大呼「我嚇了一跳」、「以為真的要全裸了」。