ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

性感女星「浴室辣舞片」曝光！　一轉正面突扯下浴巾…暗藏好身材正爆

記者李湘文／綜合報導

泰國女歌手克拉塔（Kratae R Siam）是知名的性感舞后，因為擔任泰版《Produce 101》、選秀節目《民謠偶像》的導師，知名度更上一層樓。她近日在Instagram上傳一段影片，在浴室裡性感扭臀熱舞，跳著跳著，竟還一把扯掉身上的浴巾，短短的舞蹈就讓網友high翻。

▲克拉塔（Kratae R Siam）穿浴巾跳舞。（圖／翻攝自克拉塔Instagram）

▲克拉塔（Kratae R Siam）穿浴巾跳舞。（圖／翻攝自克拉塔Instagram）

▲克拉塔外型豔麗，又有好身材。（圖／翻攝自克拉塔Instagram）

請繼續往下閱讀...

克拉塔在Instagram發文：「Shower finished......Let’s party.（洗完澡了……來開派對吧）」影片中，她站在淋浴間裡，只用浴巾包住身體和頭髮，先是背對著鏡頭性感擺動身體，接著就緩緩轉身、扭腰走到鏡頭前面，一雙美腿和肩膀的曲線展露無遺。

▲克拉塔（Kratae R Siam）穿浴巾跳舞。（圖／翻攝自克拉塔Instagram）

▲克拉塔穿浴巾跳舞。（圖／翻攝自克拉塔Instagram）

▲克拉塔（Kratae R Siam）穿浴巾跳舞。（圖／翻攝自克拉塔Instagram）

▲克拉塔（Kratae R Siam）穿浴巾跳舞。（圖／翻攝自克拉塔Instagram）

▲克拉塔扯掉浴巾，露出美胸和蠻腰。（圖／翻攝自克拉塔Instagram）

沒想到，克拉塔接著伸手一扯，就把身上的浴巾甩到一邊，原來底下還穿著一件平口小可愛和熱褲。但衣服包不住好身材，克拉塔的豐滿上圍和小蠻腰仍十分吸引網友視線，被大讚「超辣」、「太性感了」；還有人被扯浴巾的一幕驚嚇到，大呼「我嚇了一跳」、「以為真的要全裸了」。

推薦閱讀

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

錄《RM》動手怒揍HAHA！他驚覺失控道歉…李光洙親睹：真的生氣了

錄《RM》動手怒揍HAHA！他驚覺失控道歉…李光洙親睹：真的生氣了

老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年

老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年

李亞萍曝賀一航「微笑」離開　余天淚：剛出加護病房就走了　　

李亞萍曝賀一航「微笑」離開　余天淚：剛出加護病房就走了　　

獨／賀一航生前3個月才買房　白冰冰悲痛：他有房貸壓力找我幫忙

獨／賀一航生前3個月才買房　白冰冰悲痛：他有房貸壓力找我幫忙

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

毛！賀一航20年前說出自己「死亡密碼」　牽亡驚現恐怖巧合…網起雞皮：預言成真

快訊／賀一航大腸癌病逝！享壽64歲　老婆悲痛大哭

賀一航兒子：我爸爸不能換　父病逝前20hrs…曾治豪IG寫2字曝心聲

6月超阿雜！射手慘到哭「不是生就是死」　巨蟹、天蠍被捅刀又有爛桃花

獨家／白冰冰罵賀一航兒子「3天前隱瞞病情」　聽完原因淚崩了

賀一航過完年後沒有消息…「女兒」六月泣不成聲：我們太大意了

雷神索爾宣布「暫退好萊塢」　粉絲聽完原因哭了：好好回家

獨／許維恩爆穩交...KID首度露面回應了！　親吐「無法祝福」原因

錄《RM》動手怒揍HAHA！他驚覺失控道歉…李光洙親睹：真的生氣了

老婆Judy救他籌錢跑通告！　賀一航為愛下跪相守10多年

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

克拉塔, Kratae R Siam

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. IU收「韓劇女神」應援餐車！　親PO驚喜認證照…網一看：要瘋了
  2. Eason內褲被吹走　廖慧珍「衝去撿」對路人喊：不要動
  3. 瘋傳「鷹眼是孩子的爸」　謝婷婷女兒生父身分疑曝光！
  4. PRISTIN爆「成員集體簽約新公司」重組　林娜榮拚第三次出道
  5. 皇冠創辦人平鑫濤逝世　文化部長哀悼：培育作家成台灣重要人文風景
  6. 王彩樺雙手合十...賀一航靈堂前跪地痛哭　擁抱Judy哽咽：無法相信！
  7. 性感女星「浴室辣舞片」曝光！　一轉正面突扯下浴巾…暗藏好身材正爆
  8. 引進哈利波特、捧紅3千作家！平鑫濤生前年近90仍親自致電邀稿
  9. 超兇女警蹲下值勤！　激短裙開到腿根「發現興奮亮點」：有股熱熱的
  10. 生日男友驚喜下跪求婚　夏于喬感動噴淚忘了說Yes

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366