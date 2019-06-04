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KID「牽扯我不公平」　暖心喊話：幫許維恩加油！

記者林彥君／台北報導

林柏昇（KID）和熊熊主持《星光雲！RUN新聞》，KID入伍後由黃鴻升（小鬼）接棒主持。熊熊和小鬼今（4日）出席替代役的「役年之中」活動，不但準備了禮物送KID，更開來一台應援餐車招待麵線糊，讓KID超感動，KID一看到熊熊，從她的背後親了一下，熊熊和KID更手拉手轉圈，模樣可愛。

▲▼KID 。（圖／ETtoday）

▲KID大方回應許維恩新戀情 。（圖／ETtoday）

KID也在IG上分享心情，表示當兵後心境變得很不一樣，很感謝《RUN新聞》和《玩很大》團隊懇親，KID也提到許維恩（小恩）的新戀情，笑說早上起床不希望是被媒體打來的電話叫醒，希望大家不要打擾女方，也希望大家到許維恩版上加油，「他是一個很強的女生，但是什麼事情牽扯到我的話，對他很不公平，所以我是祝福他所有做的一切決定的！」

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▲▼RUN新聞。（圖／ETtoday）

▲熊熊和KID拉手轉圈。（圖／ETtoday）

▲▼ KID當兵熊熊懇親。（圖／ETtoday）

▲KID懇親日，熊熊和小鬼準備餐車應援。（圖／ETtoday）

KID在IG上貼文：
謝謝run星聞跟玩很大來看我，真的非常感動！替代役平常做的事情都是在公益服務，覺得很棒也讓自己心境更加不一樣！

今天大家還是很關心我跟小恩事情
希望大家可以把焦點放在小恩的工作上面，他很努力的朝自己的夢想成真前進，他是一個很強的女生，但是什麼事情牽扯到我的話，對他很不公平，所以我是祝福他所有做的一切決定的！也請給他適當的空間跟時間，讓他好好的去享受他所選擇的，這樣我也才可以在早上洞六洞洞起床時，不是被媒體大哥大姐們叫起床呀！
#最近小恩的汽車廣告很正請支持
#有空去史上最勇敢小恩板上給他加油唄
#我要繼續過我的阿替生活了
#阿替的替歌又開始再腦中浮現
 

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