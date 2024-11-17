黃曉明1月暴瘦15kg！　被爆葉珂受孕日期「他在法國拍戲」：被殺豬盤了

記者田暐瑋／綜合報導

大陸男星黃曉明自從認愛網紅葉珂後，因女方負面新聞頻傳，連帶他的形象受到影響，近日出席電影宣傳活動首度為此鞠躬致歉，記者會上明顯看出他整個人暴瘦，面色看起來有些憔悴，據悉1個月內瘦了15公斤，健康狀況令人憂心。

▲黃曉明和葉珂交往後風波不斷。（圖／翻攝自黃曉明、葉珂微博）



黃曉明近日公開現身為女友葉珂道歉，被發現整個人瘦成皮包骨，面容更是憔悴，據悉，他在新片《戴假髮的人》飾演孟中，因承受司法考試、生活、父親及普世價值壓在身上的壓力，為了呈現長期營養不良，身體瘦弱，麻木機械的狀態，不惜快速減重，1個月內瘦了15公斤。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲黃曉明暴瘦。（圖／翻攝自微博／新浪娛樂）



為了達到這種效果，黃曉明在拍片前後經歷了巨大的體重變化，曾一度不到65公斤，靠蕃茄紅蘿蔔汁、苦瓜汁等飲食維持狀態，甚至被同事戲稱為「橡皮人」。他在替葉珂道歉後，網紅妖怪又爆料葉珂將黃曉明送的2個愛馬仕包和2只名錶都抵給前夫還了1000萬人民幣的債務（約4500萬元台幣）。

▲網紅妖怪爆料葉珂懷孕時間軸。（圖／翻攝自妖怪微博）



此外，妖怪還提到葉珂懷孕一事，爆料葉珂的懷孕線有些詭異，要黃曉明趕快查機票，「黃曉明你被殺豬盤了！別光道歉！趕緊自救！還有懷孕時間線，黃在葉受孕的那個月一直在法國拍戲，葉在那個月只跟黃相處了2天！」對於連日來的風波，黃曉明表示：「我也一定會處理好我自己的私人事情，我想再次跟大家說一聲對不起了。」