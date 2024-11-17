Joeman超辣前女友閃婚！認愛8個月「我願意」恩愛照曝：進入下一階段

記者潘慧中／綜合報導

實況主妮婭（Niya）和百萬YouTuber Joeman（九妹）的一段情曾備受關注，2023年7月證實分手後，今年3月公開新戀情。沒想到事隔8個月，她17日無預警拋出喜訊，「我願意」，答應男友求婚啦！

▲▼Niya要嫁了。（圖／翻攝自Instagram／niya840325）



[廣告]請繼續往下閱讀...

妮婭17日中午突然拋出震撼彈，在社群網站被男友用戒指套牢的照片，幸福大喊「我願意」。她感性地說，和男友相遇相知相愛的時間過得好快，只盼「往後的日子再一起相愛互相包容」。

▲▼Niya認愛8個月答應求婚。（圖／翻攝自Instagram／niya840325）



照片中，可以看到妮婭放下一頭及胸長髮，身穿米色平口禮服，相當映襯她的白皙肌膚。牽著未婚夫的她露出幸福笑容，「要進入人生的下一階段囉！」

▲▼Niya即將成為人妻。（圖／翻攝自Instagram／niya840325）



至於男友的求婚誓詞，妮婭笑說「是以後陪我拍照絕不會不耐煩」，她決定寫在貼文裡作為證明，隔著螢幕都能感受到甜蜜氛圍，引來大批粉絲留言說恭喜。

妮婭IG全文：

我願意

相遇相知相愛的時間過得好快

往後的日子再一起相愛互相包容吧

要進入人生的下一階段囉～

大叔說他的誓言是以後陪我拍照絕不會不耐煩

（以此作為證明！）

#Proposal successful #marry