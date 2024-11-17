本土劇女星臨盆倒數！《甘味》臧芮軒懷胎8月「被拍巨肚」：很期待

記者潘慧中／綜合報導

臧芮軒憑藉《甘味人生》、《一家人》等本土劇打響知名度，感情方面，她8月一次公開雙喜訊，除了與51萬YouTuber「全民瘋車Bar」的怡塵登記結婚，也已懷有身孕。進入臨盆倒數之際，她近日在社群網站分享了大肚照，並感性寫下孕後心情。

▲臧芮軒進入臨盆倒數。（圖／翻攝自Instagram／juihsuanfans）



臧芮軒透露隨著肚子越來越大，睡眠品質難免受影響，白天只能「頹廢著一直補眠」，同時又很珍惜和寶寶在一起的感覺，「每天摸摸他，跟他一起加油，陪他長大，好奇妙，無法想像肚子竟然有一個小生命」，相當期待寶寶的誕生。

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▲▼臧芮軒很期待寶寶的誕生。（圖／翻攝自Instagram／juihsuanfans）



對於孕期的諸多禁忌與建議，臧芮軒坦言聽了許多「這個不能做、那個不能吃」的聲音，但她選擇傾聽自己身體的需求，並謹慎了解每一種食物的成分與來源，「只有了解的更多才會懼怕的更少。」

▲臧芮軒8月一次公開雙喜訊。（圖／翻攝自Instagram／juihsuanfans）



因此，臧芮軒懷孕期間過得超開心，沒有受荷爾蒙的影響，也沒有孕吐到身體不適，更沒有過於發胖，讓她感到非常慶幸，「這人生有太多選擇，再一次，我依然選擇把寶寶（你）放進我的人生清單裡。」

臧芮軒IG全文：

肚子越來越大

每天的睡眠時間會因為大肚子無法好好入眠

白天就只能頹廢著一直補眠

但好珍惜跟寶寶一起的感覺

每天摸摸他 跟他一起加油 陪他長大

好奇妙 無法想像肚子竟然有一個小生命

很期待他來到這個世界上

關於孕期

真的聽了好多這個不能做那個不能吃

什麼要小心要聽長輩的話....等等等

但我依然選擇傾聽自己身體的聲音

也注意吃下的每個東西

都有充分了解其成分和來由

只有了解的更多才會懼怕的更少

所以這孕期我過得超開心

沒有受荷爾蒙的影響而心情不好

沒有大家說的孕吐身體不適

更沒有胖到無法回天的地步

真的很慶幸

這人生有太多選擇

再一次

我依然選擇把寶寶（你）放進我的人生清單裡