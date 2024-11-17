吳淡如看完《影后》揭鬥爭真相　「演藝圈咖位」黑幕全說了

記者王靖淳／綜合報導

台劇《影后》自開播以來話題不斷，不少觀眾都被劇中角色的演技及台詞給打動，就連女星吳淡如在追完劇後也在臉書發文分享觀後感想，她引用劇中一句台詞：「等你是個咖，你才有資格掉眼淚。」並結合多年在演藝圈的經驗，揭露圈內鬥爭真相，以及探討「咖位」在演藝圈與社會現實中的影響力與意義。

▲吳淡如。（圖／翻攝自Facebook／吳淡如）

吳淡如指出，演藝圈的咖位並非靠搶奪就能取得，而是基於觀眾的喜好、收視率和長期累積的努力，「如果咖位不同，拼了命搶也沒用，當機會來時，過去長久累積的努力才有用。明眼人看得到的。」她強調，價格往往象徵一個人的價值，而製作單位的選擇通常更為現實，主持人則多以圓融的態度處理場面。吳淡如認為，這一切都反映出一個事實，無論是演藝圈還是其他領域，現實無處不在。

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吳淡如也提到，並非只有演藝圈充滿競爭與現實壓力，她以與學術圈友人對談的經歷為例，驚嘆學術圈內的鬥爭與人事糾葛甚至超越演藝圈。而她也點出，許多家庭之間的小型鬥爭如同縮小版的甄嬛傳，充分證明社會中的現實處處可見，「可能只有接受這個現實，我們才能學會一種不憤世嫉俗的心態，看見真正屬於自己的那一條路。」

▲《影后》自開播以來話題不斷。（圖／翻攝自Facebook／影后）

最後，吳淡如鼓勵大家安於自己的角色，「安於自己的咖位也是一種藝術。如果你適合演諧星，那也可以安然自得，不用去搶當第一女主角。有一天，當你發現自己就是這樣的咖，那你就能跟世界和平相處，這世界再也沒有理由可以為難你，找不到太多原因再掉眼淚了。」