李明依指「某教會」愛打官司！阿Ben也批：一堆冤大頭被利用不自知

記者劉宛欣／綜合報導

藝人宋逸民創立的「藝起發光」教會幾年前陷入爭議，大咖主持人李明依當時坦言，已經和宋逸民、宋達民決裂6年，近日她再度於臉書發文，批評某教會「愛告人打官司」，自己卻常常被誤會是該教會的一員，讓她相當困擾，雖然文中沒有指名，但網友都猜測指的就是「藝起發光」，對此，藝人白吉勝（阿BEN）也在底下附和「上樑不正下樑歪」。

▲李明依發文批評某教會。（圖／翻攝自李明依臉書）

李明依15日在臉書發文，直言「一個由協會改為愛的『教會』，從牧師（大問號，因為不知道標準是什麼）到會友…都那麼愛告人打官司，還因此一天到晚上新聞」，讓身為基督徒的她也感到不快，尤其自己又常常被誤以為是對方教會的一員，使她十分困擾，她為此特地澄清母會是孫越的「中華基督教藝人之家」，不過現在是在另一個使徒中心聚會。

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▲BEN也留言助攻。（圖／翻攝自白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）

李明依也公開呼籲「除了『藝人之家』外，哪個藝什麼的還有放我的照片，請刪除喔！感謝」，最後她也直言「耶穌基督教我們愛人，不是告人，我們基督徒跟隨的是神，不是人」，過去也曾公開與藝起發光切割的阿BEN，也在底下留言直言「上樑不正下樑歪⋯請他們把協會會員名單公開來看看好了，以免一堆冤大頭被（利）用了還不知道」。