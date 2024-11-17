ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李明依指「某教會」愛打官司！阿Ben也批：一堆冤大頭被利用不自知

記者劉宛欣／綜合報導

藝人宋逸民創立的「藝起發光」教會幾年前陷入爭議，大咖主持人李明依當時坦言，已經和宋逸民、宋達民決裂6年，近日她再度於臉書發文，批評某教會「愛告人打官司」，自己卻常常被誤會是該教會的一員，讓她相當困擾，雖然文中沒有指名，但網友都猜測指的就是「藝起發光」，對此，藝人白吉勝（阿BEN）也在底下附和「上樑不正下樑歪」。

▲李明依發文批評某教會。（圖／翻攝自阿ben、李明依臉書）

▲李明依發文批評某教會。（圖／翻攝自李明依臉書）

李明依15日在臉書發文，直言「一個由協會改為愛的『教會』，從牧師（大問號，因為不知道標準是什麼）到會友…都那麼愛告人打官司，還因此一天到晚上新聞」，讓身為基督徒的她也感到不快，尤其自己又常常被誤以為是對方教會的一員，使她十分困擾，她為此特地澄清母會是孫越的「中華基督教藝人之家」，不過現在是在另一個使徒中心聚會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李明依發文批評某教會。（圖／翻攝自阿ben、李明依臉書）

▲BEN也留言助攻。（圖／翻攝自白吉勝&徐小可 Love 白宮這一家 Pai’s Family臉書）

李明依也公開呼籲「除了『藝人之家』外，哪個藝什麼的還有放我的照片，請刪除喔！感謝」，最後她也直言「耶穌基督教我們愛人，不是告人，我們基督徒跟隨的是神，不是人」，過去也曾公開與藝起發光切割的阿BEN，也在底下留言直言「上樑不正下樑歪⋯請他們把協會會員名單公開來看看好了，以免一堆冤大頭被（利）用了還不知道」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

潑酸24歲新婚妻「焦黑毀容」　夫：她婚後變香爐！我成綠草原

推薦閱讀

石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

Joeman超辣前女友閃婚！認愛8個月「我願意」恩愛照曝：進入下一階段

Joeman超辣前女友閃婚！認愛8個月「我願意」恩愛照曝：進入下一階段

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！女星老闆怒回嗆22字：我就這麼硬

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！女星老闆怒回嗆22字：我就這麼硬

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

李多慧「衣服沒穿好」開太深V！超兇身材現形 震撼19萬人：太扯了

李多慧「衣服沒穿好」開太深V！超兇身材現形 震撼19萬人：太扯了

黃曉明1月暴瘦15kg！　被爆葉珂受孕日期「他在法國拍戲」：被殺豬盤了

黃曉明1月暴瘦15kg！　被爆葉珂受孕日期「他在法國拍戲」：被殺豬盤了

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

《黑澀會》可青結婚了！拜別父母「徐凱希看哭」 伴娘是元老級網模

《黑澀會》可青結婚了！拜別父母「徐凱希看哭」 伴娘是元老級網模

大谷翔平豪宅被拍「至今只住飯店」！　沒辦婚禮…妻子娘家人發聲

大谷翔平豪宅被拍「至今只住飯店」！　沒辦婚禮…妻子娘家人發聲

韓「最懂事女友」來台掀暴動！　語出驚人：男生幫我剝蝦，我幫脫衣服

韓「最懂事女友」來台掀暴動！　語出驚人：男生幫我剝蝦，我幫脫衣服

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

Joeman超辣前女友閃婚！認愛8個月「我願意」恩愛照曝：進入下一階段

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！女星老闆怒回嗆22字：我就這麼硬

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

李多慧「衣服沒穿好」開太深V！超兇身材現形 震撼19萬人：太扯了

黃曉明1月暴瘦15kg！　被爆葉珂受孕日期「他在法國拍戲」：被殺豬盤了

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

《黑澀會》可青結婚了！拜別父母「徐凱希看哭」 伴娘是元老級網模

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

李明依

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／Lisa辣露屁股蛋炸高雄巨蛋！「私密刺青首曝」變裝皇后採場萬人嗨了
  2. 2024環球小姐冠軍揭曉！　21歲丹麥佳麗奪冠「創首位紀錄」
  3. 羅時豐自爆「錯失合作許光漢」！　後悔推掉《鬼家人》認了：我好笨
  4. 電音天神嗨爆河濱公園！　台灣呼應《影后》金句：釋放你的POWER
  5. 亞莉安娜演壞女巫「導演是臺灣裔」　超狂卡司曝光…還有楊紫瓊！
  6. 李明依指「某教會」愛打官司！阿Ben也批：一堆冤大頭被利用不自知
  7. 直擊／千人擠爆西門町！幻藍小熊寵粉簽名6hrs　弘大逛街被認出驚呆
  8. 直擊／此生只嫁Lisa！29歲新娘曾被翻牌「披黑紗再現身」：當她最愛
  9. 方文琳曝「石英西裝筆挺入夢」！ PO合照105字吐不捨：一路好走
  10. 金馬影帝酒吧工作1年！　親手調酒被粉絲認出…時隔6年再演台劇

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366