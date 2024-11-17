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《影后》熱議TOP8角色！上映一週突破4萬聲量　最夯演員冠軍是她

記者田暐瑋／綜合報導

台灣影集《影后》在去年7月殺青後，於今年11月強勢開播，劇集由《俗女養成記》導演嚴藝文編導，《不良執念清除師》丁長鈺監製，細膩刻劃女演員們在演藝圈中的生存實錄，帶出友情、愛情與親情等深刻議題。《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近兩週「影后角色」話題的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的8位《影后》角色。

「薛亞之」反映現代女性多樣面貌 「周凡」刻畫自我懷疑與情感掙扎

觀察本月網友針對「影后角色」相關的話題討論，由演員「楊謹華」飾演的「周凡」受到最多關注，個性直率的周凡是出道即成名的天才型演員，卻屢屢與獎項擦身而過，面臨事業瓶頸，更在好友薛亞之結婚後與其決裂，兩人的對手戲充滿張力，真摯複雜的閨蜜情感動許多人，網友評論周凡「認真做自己」和「拼命想演戲、熱愛這份工作」的樣子令人心疼，且大讚演員情緒很有層次，「各種情緒都能給的非常到位」，「好幾集都淚眼含框在看」，直呼「看得很過癮」，可以深刻體會到女演員面對生涯與情感課題時，對自我的懷疑與徬徨。

▲▼告五人為《影后》打造歌曲〈從未見過的海〉。（圖／相信音樂提供）

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▲《影后》楊謹華飾演周凡。（圖／相信音樂提供）

而在劇中由演員「謝盈萱」飾演的「薛亞之」同樣備受網友討論，獨立可靠的薛亞之曾是一位當紅演員，但在婚後為了支持丈夫的事業，退居幕後擔任製作人和經紀人，並在身份轉換間面臨工作、家庭與友情等諸多挑戰，網友大讚「真的把那種家庭和工作兼顧，兩邊扛的辛酸表現出來」，「導演成功讓這個角色立體化，真實反映了現代社會中女人的多樣性」，也稱讚演員的詮釋極富感染力，「看的時候真的是安安靜靜被帶入老薛的情緒，然後就很自然默默跟著掉淚」，讓觀眾能一窺在演藝圈工作的亮麗外表下，「所隱藏的脆弱與掙扎」。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》謝盈萱飾演薛亞之。（圖／Netflix提供）

此外，演員「謝瓊煖」飾演的「柯麗芬」也讓許多網友印象深刻，因丈夫負債跑路，長壽劇演員柯麗芬為了生活而拼命拍戲，卻因為忙於工作而與女兒疏遠，其在劇中與女兒的對手戲感動許多觀眾，讓不少網友表示「邊看邊哭」、「每看一次哭一次」，直言「演出了很多單親媽媽的內心寫照」，「這跟我家故事差不多，很有感覺」，很多人十分能感同身受，並大讚演員口條出色，「光聽聲音已經可以有完整的畫面和感受」，將職業婦女平衡工作與家庭的困難與犧牲表現的淋漓盡致，角色深厚的母愛讓人印象深刻。

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

▲《影后》。（圖／Netflix提供）

除了上述的人物外，劇中的其他角色也各有自己精彩的故事與複雜的情感，角色間的情感拉扯讓劇情扣人心弦，不僅揭開了娛樂圈華麗的外表，也啟發觀眾對生活、情感與夢想的深刻思考，還在想這週末要追哪部劇嗎？那就快把《影后》加入你的收藏片單吧！

▲影后角色。（圖／記者田暐瑋製表）

▲《影后》熱議角色。（圖／記者田暐瑋製）

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