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演活《影后》經紀人壁虎！　黃迪揚「謝恩楊貴媚」揭她9年前暖舉

記者陳芊秀／綜合報導

隨著台劇《影后》話題熱度爆表，所有演員一一被觀眾看見好演技，其中飾演經紀人「壁虎」的男星黃迪揚不但被業界人士稱讚，也大獲觀眾支持。而他近日發文分享演出《影后》的心情，劇粉湧入留言：「明年等你拿獎！」

▲▼黃迪揚飾演經紀人「壁虎」大受觀眾喜愛，與楊貴媚有精彩對手戲。（圖／翻攝自臉書）

▲黃迪揚飾演經紀人「壁虎」大受觀眾喜愛，與楊貴媚有精彩對手戲。（圖／翻攝自臉書）

黃迪揚在《影后》飾演處事圓滑的經紀人「壁虎」，戲裡要照顧兩大女明星楊貴媚、曾莞婷，並與陳彥嘉飾演的「Sega老師」也有男男感情戲。他與楊貴媚的對戲是劇中催淚名場面之一，近日發文分享，第一次遇到影后是9年前的《遺憾拼圖》，當時僅有一場戲，後來因為楊貴媚向導演提議，讓他再加演一場主持告別式的戲，又多了一次表演機會，也是因此結識楊貴媚的經紀人宜汝姐，對壁虎的經紀人角色有很大幫助。他文中寫道「那時候害羞沒當面跟媚姐說謝謝，這次《影后》我說了，他說：『無聊喔。』以後我也想成為那樣的人。」

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▲▼黃迪揚飾演經紀人「壁虎」大受觀眾喜愛，與楊貴媚有精彩對手戲。（圖／翻攝自臉書）

▲黃迪揚9年前演《遺憾拼圖》僅有一場戲，在楊貴媚推薦下他加演了一場戲。（圖／翻攝自臉書）

此外，黃迪揚戲裡與陳彥嘉有男男對手戲。他表示導演嚴藝文給的指令，常常讓自己在回家路上都會「哇～」，例如廚房對戲，導演只說「都可以喔，自由的，你們接吻前或後都可以笑出來或是尷尬，不要為親而親喔。」他與陳彥嘉對戲時，都會多聊很多，「就像在小自由咖啡那場一樣聊天，聊遇過的事、聊表演。記得他都會很興奮且期待地經營每一次演出，然後問我有沒有可以再更好的地方？我覺得我們很享受，也玩得很盡興。」劇集播出後，他的台詞「卻從來沒問過自己還有沒有電」成為劇集金句，陳彥嘉「交出你的泡ㄜ（Power）」成了熱門網路迷因。

▲▼黃迪揚飾演經紀人「壁虎」大受觀眾喜愛，與楊貴媚有精彩對手戲。（圖／翻攝自臉書）

▲黃迪揚、陳彥嘉雙雙因角色大受矚目。（圖／翻攝自臉書）

網友輪番留言鼓勵黃迪揚，「明年等你再拿男主」、「太棒了！終於看到你被更多人看到」、「謝謝你的表演，永遠支持你」、「為壁虎大哭，你太棒了」、「哇我有看遺憾拼圖竟然沒記住你，太遺憾了，好險終於被看見了」、「你演的好棒，棒到我覺得你有在兼職做經紀人」、「你真的好厲害唷，演的好棒」。隨著夯劇爆紅全台，演技實力也大獲肯定。

【黃迪揚全文】

與媚姐一起演出那是最能感受到表演的優雅與魅力。
第一次遇到是九年前的《遺憾拼圖》，僅僅只有一場戲，對於剛接觸影像表演的我是大有心得，後來因為媚姐向阿甫導演提議讓我再加一場主持秋蘭的「生前」告別式。得以多了一次表演的機會????
也是因為這樣認識媚姐經紀人宜汝姐，那對壁虎的角色有很大幫助。
但那時候害羞沒當面跟媚姐說謝謝，這次《影后》我說了，他說：「無聊喔。」
以後我也想成為那樣的人

藝文導演給的指令常常讓我在回家路上都會「哇～」，這場與彥嘉的廚房，他只說：「都可以喔，自由的，你們接吻前或後都可以笑出來或是尷尬，不要為親而親喔。」當下想到我也是有那麼幾次遇到牽女生的手或吻她之前，自己和對方都尷尬或是太怎麼樣而笑了出來！嗯～乙文...很會...

與彥嘉對到的幾場我們都會多聊很多，就像在小自由咖啡那場一樣聊天，聊遇過的事、聊表演。記得他都會很興奮且期待地經營每一次演出，然後問我有沒有可以再更好的地方？我覺得我們很享受，也玩得很盡興。

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