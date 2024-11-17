金馬影帝酒吧工作1年！　親手調酒被粉絲認出…時隔6年再演台劇

記者黃庠棻／台北報導

台劇《喝酒吧！笨蛋》在金馬影展上播出第一、二集，今（17）日導演樓一安、監製陳寶旭帶著主演莫子儀、蔡淑臻、宋偉恩、陳家逵、王渝萱、鄭志偉與調酒顧問鄭亦倫一同現身，談到拍戲過程，眾人笑說因為莫子儀對細節的龜毛程度讓美術組同仁相當崩潰。

▲《喝酒吧！笨蛋》出席金馬影展活動。（圖／記者周宸亘攝）

莫子儀時隔6年再演台劇，在《喝酒吧！笨蛋》中飾演天才調酒師阿榮，卻在某一天失去嗅覺，儘管可以靠著精湛的調酒技術繼續工作，但突如其來的意外仍讓他一蹶不振「覺得自己的調酒失去了靈魂」，後來回到家鄉有了朋友陳家逵的幫助，開設了一家酒吧，在店裡遇到各種形形色色的人們，才慢慢地打開了心房。

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▲《喝酒吧！笨蛋》出席金馬影展活動。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，莫子儀為了飾演調酒師，在《喝酒吧！笨蛋》酒顧問鄭亦倫的店裡前前後後實習了長達一年時間，他會在店裡最閒的時候到場做筆記，也會在後期出現在店裡最忙碌的時候，親自調酒給顧客喝。鄭亦倫大讚莫子儀的調酒實力「已經是調酒師水準了」，同時透露在上班過程中他有被客人認出的經歷，直擊他私下對待粉絲猶如家人一樣，讓他相當佩服。

▲莫子儀為了《喝酒吧！笨蛋》在酒吧實習1年。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，莫子儀除了演活調酒師之外，對於劇中的每個細節都相當龜毛，他解釋因為在酒吧實習了很久，都知道哪類的酒應該放在哪個地方，也可以一眼看出是開水還是酒，希望劇中的每一個細節都做到最好，而該劇的美術組也被他訓練到，可以用果汁以假亂真調出跟真的調酒一樣的飲品。

▲莫子儀為了《喝酒吧！笨蛋》在酒吧實習1年。（圖／記者周宸亘攝）