ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

金馬影帝酒吧工作1年！　親手調酒被粉絲認出…時隔6年再演台劇

記者黃庠棻／台北報導

台劇《喝酒吧！笨蛋》在金馬影展上播出第一、二集，今（17）日導演樓一安、監製陳寶旭帶著主演莫子儀、蔡淑臻、宋偉恩、陳家逵、王渝萱、鄭志偉與調酒顧問鄭亦倫一同現身，談到拍戲過程，眾人笑說因為莫子儀對細節的龜毛程度讓美術組同仁相當崩潰。

▲▼金馬《喝酒吧！笨蛋》舞台訪問。（圖／記者周宸亘攝）

▲《喝酒吧！笨蛋》出席金馬影展活動。（圖／記者周宸亘攝）

莫子儀時隔6年再演台劇，在《喝酒吧！笨蛋》中飾演天才調酒師阿榮，卻在某一天失去嗅覺，儘管可以靠著精湛的調酒技術繼續工作，但突如其來的意外仍讓他一蹶不振「覺得自己的調酒失去了靈魂」，後來回到家鄉有了朋友陳家逵的幫助，開設了一家酒吧，在店裡遇到各種形形色色的人們，才慢慢地打開了心房。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼金馬《喝酒吧！笨蛋》舞台訪問。（圖／記者周宸亘攝）

▲《喝酒吧！笨蛋》出席金馬影展活動。（圖／記者周宸亘攝）

事實上，莫子儀為了飾演調酒師，在《喝酒吧！笨蛋》酒顧問鄭亦倫的店裡前前後後實習了長達一年時間，他會在店裡最閒的時候到場做筆記，也會在後期出現在店裡最忙碌的時候，親自調酒給顧客喝。鄭亦倫大讚莫子儀的調酒實力「已經是調酒師水準了」，同時透露在上班過程中他有被客人認出的經歷，直擊他私下對待粉絲猶如家人一樣，讓他相當佩服。

▲▼金馬《喝酒吧！笨蛋》舞台訪問-莫子儀。（圖／記者周宸亘攝）

▲莫子儀為了《喝酒吧！笨蛋》在酒吧實習1年。（圖／記者周宸亘攝）

不僅如此，莫子儀除了演活調酒師之外，對於劇中的每個細節都相當龜毛，他解釋因為在酒吧實習了很久，都知道哪類的酒應該放在哪個地方，也可以一眼看出是開水還是酒，希望劇中的每一個細節都做到最好，而該劇的美術組也被他訓練到，可以用果汁以假亂真調出跟真的調酒一樣的飲品。

▲▼金馬《喝酒吧！笨蛋》舞台訪問-莫子儀。（圖／記者周宸亘攝）

▲莫子儀為了《喝酒吧！笨蛋》在酒吧實習1年。（圖／記者周宸亘攝）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

14歲機車猴中指挑釁四輪　下秒「擊落自己」手臂斷了

推薦閱讀

石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

Joeman超辣前女友閃婚！認愛8個月「我願意」恩愛照曝：進入下一階段

Joeman超辣前女友閃婚！認愛8個月「我願意」恩愛照曝：進入下一階段

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！女星老闆怒回嗆22字：我就這麼硬

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！女星老闆怒回嗆22字：我就這麼硬

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

李多慧「衣服沒穿好」開太深V！超兇身材現形 震撼19萬人：太扯了

李多慧「衣服沒穿好」開太深V！超兇身材現形 震撼19萬人：太扯了

黃曉明1月暴瘦15kg！　被爆葉珂受孕日期「他在法國拍戲」：被殺豬盤了

黃曉明1月暴瘦15kg！　被爆葉珂受孕日期「他在法國拍戲」：被殺豬盤了

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

《黑澀會》可青結婚了！拜別父母「徐凱希看哭」 伴娘是元老級網模

《黑澀會》可青結婚了！拜別父母「徐凱希看哭」 伴娘是元老級網模

大谷翔平豪宅被拍「至今只住飯店」！　沒辦婚禮…妻子娘家人發聲

大谷翔平豪宅被拍「至今只住飯店」！　沒辦婚禮…妻子娘家人發聲

韓「最懂事女友」來台掀暴動！　語出驚人：男生幫我剝蝦，我幫脫衣服

韓「最懂事女友」來台掀暴動！　語出驚人：男生幫我剝蝦，我幫脫衣服

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

Joeman超辣前女友閃婚！認愛8個月「我願意」恩愛照曝：進入下一階段

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！女星老闆怒回嗆22字：我就這麼硬

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

李多慧「衣服沒穿好」開太深V！超兇身材現形 震撼19萬人：太扯了

黃曉明1月暴瘦15kg！　被爆葉珂受孕日期「他在法國拍戲」：被殺豬盤了

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

《黑澀會》可青結婚了！拜別父母「徐凱希看哭」 伴娘是元老級網模

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

喝酒吧！笨蛋, 莫子儀, 蔡淑臻, 宋偉恩, 陳家逵, 王渝萱, 鄭志偉

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 直擊／Lisa辣露屁股蛋炸高雄巨蛋！「私密刺青首曝」變裝皇后採場萬人嗨了
  2. 2024環球小姐冠軍揭曉！　21歲丹麥佳麗奪冠「創首位紀錄」
  3. 羅時豐自爆「錯失合作許光漢」！　後悔推掉《鬼家人》認了：我好笨
  4. 電音天神嗨爆河濱公園！　台灣呼應《影后》金句：釋放你的POWER
  5. 亞莉安娜演壞女巫「導演是臺灣裔」　超狂卡司曝光…還有楊紫瓊！
  6. 李明依指「某教會」愛打官司！阿Ben也批：一堆冤大頭被利用不自知
  7. 直擊／千人擠爆西門町！幻藍小熊寵粉簽名6hrs　弘大逛街被認出驚呆
  8. 直擊／此生只嫁Lisa！29歲新娘曾被翻牌「披黑紗再現身」：當她最愛
  9. 方文琳曝「石英西裝筆挺入夢」！ PO合照105字吐不捨：一路好走
  10. 金馬影帝酒吧工作1年！　親手調酒被粉絲認出…時隔6年再演台劇

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366