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雷／《哥吉拉II怪獸之王》片尾6個彩蛋解密！「哥吉拉演員是他」網笑爆

記者洪文／綜合報導

華納兄弟、傳奇影業電影《哥吉拉II怪獸之王》（Godzilla: King of the Monsters）上映5天全台票房近1億台幣，片尾畫面暗藏6個關鍵彩蛋，不僅揭示「怪獸宇宙」未來續集走向，還有暗示重大角色重生，更在演員名單上面別具巧思，網友笑推：「太有哏！」

—以下含有《哥吉拉II怪獸之王》劇透，斟酌觀賞—

▲▼《哥吉拉II怪獸之王》劇照。（圖／華納兄弟提供）

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1. 記者Steve Martin
 日本《哥吉拉》首部電影1954年轟動日本，好萊塢買下版權改編之後1956年在美國上映，片名叫作《Godzilla, King of the Monsters! 》，最大的改變是加入一位「說英語」的全新角色記者Steve Martin，由《後窗》雷蒙德布林（Raymond Burr）演出，而《哥吉拉II怪獸之王》第1段片尾段落當中，出現許多新聞片段、文章交代結局後的發展，其中一篇報導記者署名就是Steve Martin。

▲▼哥吉拉1956年電影《Godzilla, King of the Monsters! 》記者Steve Martin 。（圖／翻攝自網路）

2. 摩斯拉重生
 《哥吉拉II怪獸之王》第1段片尾段落，其中一個新聞片段出現摩斯拉未孵化的蛋。對於新的粉絲來說，可能有新的摩斯拉回來保護地球，不過對於鐵粉來說是完全不意外，畢竟死亡、重生的循環已是摩斯拉傳奇之一，無論每次故事如何發展，總會出現一個神秘的蛋，繼續延續這一系列的故事。

▲▼《哥吉拉II怪獸之王》劇照。（圖／翻攝自網路）

3. 哥吉拉跑去骷髏島
 《哥吉拉II怪獸之王》第1段片尾段落，其中一個新聞片段指出哥吉拉前往骷髏島，而那裡正是金剛所在的地方，鋪陳「怪獸宇宙」下一集《哥吉拉對金剛》。

《金剛：骷髏島》導演的「神秘信仰」？地球中空是科學還瞎掰？（圖／翻攝自網路）

4.演員名單
 《哥吉拉》系列電影至今已有超過30部電影，影響力擴及全球，而《哥吉拉II怪獸之王》裡面的怪獸幾乎與大咖明星一樣紅，仔細看一下演員名單，這些怪獸們被列入演員名單演出自己，「哥吉拉／哥吉拉飾演」、「摩斯拉／摩斯拉飾演」、「基多拉／基多拉飾演」，笑翻不少觀眾。

▲▼《哥吉拉II怪獸之王》劇照。（圖／華納兄弟提供）

5.機械基多拉
 《哥吉拉II怪獸之王》第2段片尾段落，出現一個基多拉的頭被馬拉島的漁民打撈起來，而瘋狂軍人喬納艾倫準備買回去，可能利用基因科技創造另一個怪獸，這是暗示「機械基多拉」的出現，鋪陳「怪獸宇宙」未來的篇章。

▲▼機械基多拉。（圖／翻攝自ScreenRant）

6. 致敬中島春雄
 中島春雄是誰？早期《哥吉拉》系列電影是由演員套上恐龍戲服演出，而中島春雄就是昭和年代飾演哥吉拉的皮套演員之一，從1954年一路演到1972年，共計12部《哥吉拉》電影，是擔任哥吉拉皮套演員最多的人，被稱為哥吉拉先生。

▲▼哥吉拉先生中島春雄。（圖／翻攝自網路）

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